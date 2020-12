Close

¡Alerta! ¡Un preocupado J Balvin pide oraciones por su mamá en el hospital! Este 2020 nos tiene con el corazón en un puño hasta el final... El famoso cantante anunció sorpresivamente que su madre se encuentra ingresada para someterse a una cirugía en la cabeza. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir J. Balvin sorprendió hoy a sus fanáticos con un preocupante anuncio que compartió desde sus redes. En sus historias de Instagram, publicó una imagen de video-llamada en la que, con visible cara de preocupación, conversaba con su mamá Alba Mery, quien aparecía postrada en una cama de hospital. “¡Oración por mi madre!”, escribió con mayúsculas. “Una cirugía en la cabeza”, explicó, junto a tres emojis de manitas en oración. Image zoom Credit: IG J Balvnin Los mensajes de apoyo para el cantante inundaron sus redes: “¡Todas mis energías para su madre! ¡Va guerrera!”, “que todo salga bien con la operación de tu mamá. Dios cuida de ella tomando el control de la mano de los doctores en esta operación”, “mil bendiciones para tu sra. Madre Balvin. Con el favor de Diosito todo saldrá muy bien”, “fuerza, hermano”… Escribieron sus seguidores bajo su último post, donde hacía un homenaje al gran Armando Manzanero, recientemente fallecido. Una situación terriblemente difícil para el cantante, quien padece de ansiedad y depresión, algo de lo que ha hablado abiertamente en sus redes. Image zoom Credit: J Balvin/Instagram Su propia mamá otorgó una entrevista a la revista Semana en la que habló con mucha ternura de los problemas de salud mental que atraviesa su hijo. De momento, no se saben los motivos de su operación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá en las próximas horas realizará algún anuncio acerca de la evolución de la salud de Alba Mery. El cantante de Medellín tiene una estrecha relación con sus padres y su hermana Carolina. Mucha fuerza para todos ellos en estos momentos difíciles.

