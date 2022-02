J Balvin pide oración por su madre que está hospitalizada por COVID-19 Mira cómo J Balvin hizo un llamado de apoyo ante el estado complicado de salud de su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2021, J Balvin dio a conocer que había contraído COVID-19, incluso, mencionó que su madre, Alba Mery Vázquez, también estaba enferma. Poco después, el cantante aseguró que estaba recuperado por completo. Ahora, sorprende al solicitar a sus fanáticos que recen por la salud de la señora, quien fue hospitalizada. "Saludos mi gente, qué bueno que ustedes entienden que muchas veces somos seres humanos iguales a todo el mundo y nos pasa lo que a todo el mundo le sucede en general", mencionó en un video que subió a sus redes sociales y fue retomado por otros medios. "Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por COVID-19. Pido oraciones por ella, para que podamos salir de esto". José Álvaro Osorio, nombre real del intérprete del género urbano, recibió, de inmediato, el apoyo de los usuarios. "Bendiciones por montón para ella por su salud. ¡¡¡Él todo lo puede!!!"; "Dios tenga misericordia de tu mami"; "Cuenta con mis oraciones por su salud y ten fe que ¡todo saldrá bien! Bendiciones para tu casa"; "Ánimo y con la fe puesta en Dios, tu mamá saldrá victoriosa"; "Dios y los ángeles le ayuden a recuperarse", y "Amigo ten fe y ora de rodillas al señor y verás que él escucha. Muchísimas bendiciones para tu mami y pronta mejoría", mencionaron algunos fanáticos. J Balvin y su mamá Credit: J Balvin Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De mil amores voy a orar por tu mamá. Acabo de salir de este virus"; "Dios con ella, veras que pronto estará en casita"; "Fe, mucha fe en Dios. Créelo, Dios va sanar tu mami. Y ánimo se positivo y confía en Dios tu mama va superar el COVID"; "Estoy contigo Balvin. Dios está contigo pronto tendrá a tu madre fuera de este bicho. Fortaleza y mucha fé", y "Mi hermano gracias a Dios tu fuerte madre se va recuperar de este momento tan tortuoso para todos", agregaron. Hasta el momento, J Balvin no ha dado mayores detalles sobre el estado de salud de su mamá.

