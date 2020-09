J Balvin y Ozuna encabezan la lista de nominados a los Latin AMAs 2018 Telemundo anunció hoy a los artistas que serán parte de la cuarta edición del galardón. ¡Mira si tus favoritos están en la lista! Por Carolina Trejos Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esperada lista de los nominados a los Latin American Music Awards ya está aquí. Telemundo anunció hoy a los artistas que serán parte de la cuarta edición del galardón. Entre los cantantes que encabezan la lista con más nominaciones este año están Ozuna y J Balvin, ambos con nueve nominaciones. Nicky Jam (8), Daddy Yankee (6), Bad Bunny (5), Banda MS de Sergio Lizárraga (5), Christian Nodal (5), Luis Fonsi (4), Maluma (4), Romeo Santos (4), Shakira (4) y Wisin (4). Este año, la cadena Telemundo rendirá homenaje a los artistas e icónicos de la música hispana más influyentes de la actualidad, según votación de los fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación la lista completa de nominados: LISTA DE NOMINADOS DE LOS “LATIN AMAs” 2018 Artista del Año / Artist of the Year Bad Bunny

Banda MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Fonsi

Maluma

Nicky Jam

Ozuna

Shakira Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year Bad Bunny

Manuel Turizo

Raymix

Sebastián Yatra Sencillo del Año / Song of the Year Becky G feat. Bad Bunny – “Mayores”

Daddy Yankee – “Dura”

J Balvin & Willy William feat. Beyoncé – “Mi Gente”

Luis Fonsi & Demi Lovato – “Échame La Culpa”

Maluma & Nego do Borel – “Corazón”

Nicky Jam & J Balvin – “X”

Wisin feat. Ozuna – “Escápate Conmigo” Álbum del Año / Album of the Year Christian Nodal – Me Dejé Llevar

J Balvin – Vibras

Nicky Jam – Fénix

Ozuna – Odisea

Wisin – Victory Artista Favorita – Femenina / Favorite Artist – Female Becky G

Jennifer Lopez

Karol G

Natti Natasha

Shakira Artista Favorito – Masculino / Favorite Artist – Male Daddy Yankee

J Balvin

Maluma

Nicky Jam

Ozuna Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

CNCO

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Zion & Lennox Artista Favorito – Pop / Favorite Artist – Pop CNCO

Luis Fonsi

Shakira Álbum Favorito – Pop / Favorite Album – Pop CNCO – CNCO

Juanes – Mis Planes Son Amarte

Sebastián Yatra – Mantra Canción Favorita – Pop / Favorite Song – Pop Carlos Vives & Sebastián Yatra – “Robarte Un Beso”

Enrique Iglesias feat. Bad Bunny – “El Baño”

Luis Fonsi & Demi Lovato – “Échame La Culpa”

Reik feat. Ozuna & Wisin – “Me Niego”

Shakira & Nicky Jam – “Perro Fiel” Artista Favorito – Regional Mexicano / Favorite Artist – Regional Mexican Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal Álbum Favorito – Regional Mexicano / Favorite Album – Regional Mexican Banda MS de Sergio Lizárraga – La Mejor Versión De Mí

Christian Nodal – Me Dejé Llevar

T3r Elemento – Underground Canción Favorita – Regional Mexicano / Favorite Song – Regional Mexican Banda MS de Sergio Lizárraga – “Tu Postura”

Calibre 50 – “Corrido de Juanito”

Christian Nodal – “Me Dejé Llevar” La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho – “Entre Beso y Beso”

Raymix – “Oye Mujer” Artista Favorito – Urbano / Favorite Artist – Urban J Balvin

Maluma

Ozuna Canción Favorita – Urbano / Favorite Song – Urban Becky G feat. Bad Bunny – “Mayores”

Daddy Yankee – “Dura”

J Balvin & Willy William feat. Beyoncé – “Mi Gente”

Nicky Jam & J Balvin – “X”

Wisin feat. Ozuna – “Escápate Conmigo” Álbum Favorito – Urbano / Favorite Album – Urban J Balvin – Vibras

Ozuna – Odisea

Yandel – #Update Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist – Tropical Gente de Zona

Nacho

Romeo Santos Canción Favorita – Tropical / Favorite Song – Tropical Nacho – “Báilame”

Romeo Santos feat. Nicky Jam & Daddy Yankee – “Bella y Sensual”

Romeo Santos feat. Ozuna – “Sobredosis”

Silvestre Dangond & Nicky Jam – “Cásate Conmigo”

Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skilz & Elvis Crespo – “Azukita” Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album – Tropical Carlos Vives – VIVES

Orquesta Akokán – Orquesta Akokán

Victor Manuelle – 25/7 Artista Favorito – Crossover / Favorite Crossover Artist Camila Cabello

Cardi B

Demi Lovato Tour Favorito / Favorite Tour Enrique Iglesias & Pitbull

Jennifer Lopez

Luis Miguel

Romeo Santos

Timbiriche Video Favorito / Favorite Video Anitta “Medicina”

Juanes “Pa Dentro”

Nacho “No te Vas”

Residente & Dillon Francis Feat. iLe “Sexo”

Ricardo Arjona “El Cielo a Mi Favor” Los Latin AMAs contarán con las presentaciones estelares de Cardi B, el cantautor de música regional mexicana Christian Nodal, el rapero internacional Pitbull, el grupo juvenil CNCO, el reconocido rapero y actor Ludacris, el cantautor de bachata Prince Royce, la cantautora y actriz Becky G, el grupo regional mexicano de Sinaloa, Banda MS de Sergio Lizárraga, la cantante de pop Leslie Grace, el rapero multi-platino Flo Rida, la cantante y actriz argentina Tini y el cantante español de pop Alvaro Soler componen la lista inicial de estrellas que cantarán durante el evento de este año. Los Latin AMAs se transmitirán en vivo desde el Dolby Theatre en Hollywood, California, el jueves 25 de octubre de 2018, a las 8 p.m., hora del Este.

Close Share options

Close View image J Balvin y Ozuna encabezan la lista de nominados a los Latin AMAs 2018

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.