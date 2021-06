J Balvin sufre gran pérdida y expresa su dolor por redes "Descansa en paz", exclamó el cantante en una foto ya desaparecida de sus redes ante la impactante muerte de su amigo el músico Junior Jein, emboscado en Cali. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante J Balvin se apoderó de sus redes este lunes para expresar su dolor ante la impactante muerte de su amigo y colega, Junior Jein, ocurrida la madrugada de este domingo en Cali, Colombia. "Descansa en paz", reza el post de J Balvin que colgó en su Instagram Stories y que posteriormente desapareció. Ahí se observa sonriente al intérprete de salsa choke, de 39 años, en una playa con músicos de fondo. Al artista se le conoce por éxitos como "Puro vacilón', "Diciembre" (himno de la Feria de Cali 2006), "Bam bam bilan" y "Bien bacano". Según múltiples fuentes locales Jein, a quien llamaban de cariño "El caballo', falleció luego de su actuación en la discoteca A otro nivel disco club, ubicada en la Avenida Roosevelt con Carrera 37, donde promovía su nuevo material discográfico. El músico Patio 4 Music documentó en redes lo ocurrido informando que se había llevado al músico a un centro médico pero que desafortundamente había fallecido. Se sospecha que el artista fue víctima de un atentado que iba dirigido a otras personas. Post de J Balvin lamentando la muerte de Junior Jein en Instagram Stories: junior jein amigo de J Balvin muere en Colombia Credit: IG Storie/J Balvin De acuerdo con sus redes, el fallecido artista había estado en México con su familia visitando el antiguo barrio de Xochimilco y también habría visitado Cancún: Según el diario local El Tiempo, los asesinos se escondieron en la copa de un árbol y emboscaron al artista. Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó posteriormente que los presuntos asesino habían sido detenidos portando un fusil calibre 5.56 y una pistola y que de ellos tenía antecedentes como integrante de las antiguas Farc y el otro por porte ilegal de armas. En la balacera también resultó herida una mujer con heridas en una pierna. "Duele mucho enterarse de esta terrible noticia. Junior Jein, artista de nuestro Pacífico vallecaucano, pionero del movimiento urbano en Colombia. Duele la violencia que apagó su vida esta noche. Fortaleza para su familia en estos momentos de tanto dolor. Descansa en paz", exclamó por su parte Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, por medio de un tuit. Que en paz descanse.

