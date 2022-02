¿Qué dicen los médicos del estado de salud de la mamá de J Balvin? Los doctores apuntan a una mejoría en la salud de doña Alba Mery Vázquez, madre de J Balvin, quien padece de covid-19 y por la que su famoso hijo ha pedido oraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos días J Balvin ha acudido no pocas veces a las redes sociales a pedir la compañía de sus seguidores para que oren por su mamá, quien se encuentra en cuidados intensivos luego de complicaciones derivadas de la covid-19. En medio de la incertidumbre y el dolor que atraviesa el cantante, quien es muy apegado a su mami, los doctores señalaron una mejoría en la salud de doña Alba Mery Vázquez. En declaraciones a Noticias Caracol, el cuerpo médico que atiende a la mamá del colombiano en Medellín dijo que ha presentado "en las últimas horas una leve mejoría". También explicaron que la evolución de la paciente se ha dificultado debido a las enfermedades preexistentes que padece, pero que está recibiendo de la mejor manera el tratamiento que se le suministra para que pueda salir de la unidad de cuidados intensivos. Balvin anunció el pasado mes de diciembre que tanto él como su madre se habían contagiado de coronavirus. No obstante, el intérprete de "In da getto" se recuperó pronto, pero la madre tuvo que permanecer ingresada porque "el oxígeno se le bajó por COVID-19", según dijo. J Balvin y su mamá J Balvin y su mamá | Credit: J Balvin/Instagram Hace unos días Balvin comunicó que "lastimosamente" su madre estaba en cuidados intensivos, ya que "empeoró la situación". "Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, es parte de la vida. Para que vean que a cualquier persona le puede pasar, que somos la misma vuelta", dijo el cantante colombiano. "Esto sí es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de esta difícil situación familiar, Álvaro Osorio, padre del cantante, dedicó unas emotivas palabras a su esposa. "Albita Balvin mi bella anacondita. La reina de los amores buenos. Te esperamos pronto en nuestro hogar. No sabes cuánto extraño tus regaños, mi aliciente y mi remedio para el insomnio del momento. Te adoramos. Eres la mamá de los amores. Es imposible no amarte. Todos te esperamos con ansias en casa", escribió en Instagram.

