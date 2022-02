J Balvin da a conocer imágenes inéditas que muestran su amistad desde jovencito con Karol G Karol G cumplió 31 años; por ello, su gran amigo quiso hacerle un homenaje al hacer públicas fotografías cuando ambos eran jovencitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Karol G y J Balvin son dos colombianos que han logrado el éxito internacional y ha sido evidente que mantienen una buena relación, pocos sabían que su amistad es añeja. Los dos representantes del género urbano se conocen desde que eran adolescentes, tal como lo dio a conocer el cantante mediante imágenes que utilizó para felicitar a la autollamada Bichota por su cumpleaños número 31. "Feliz cumpleaños a la reina y gran orgullo de Medellín, Colombia, ¡¡¡¡pal [para el] mundo!!!! Karol G te amo", escribió en su cuenta de Instagram. Como se mencionaba, acompañó este emotivo mensaje de felicitación con fotografías donde ambos aparecen juntos en un escenario, la intérprete de "Ahora me llama" tiene un micrófono en su mano, mientras él está a su lado escuchándola. En otra instantánea, los dos famosos están sentados viendo un teléfono móvil, el reguetonero tiene el brazo en el hombro de su colega. Luego presenta dos imágenes más actuales donde los dos cantantes ya han alcanzado la fama. Los famosos reaccionaron ante este homenaje de parte de J Balvin a su amiga. "¡¡¡¡¡Qué bellezaaaaa de imágenes!!!!! Happy happy happy birthday Karol", escribió Lili Estefan; "Que guapos están", mencionó La Mala Rodríguez; "Josecito karaaaaajjj", dijo El Taiger, y "¡¡¡¡El proceso… Inspiraciones ¡¡¡sí se puede!!!", expresó David Prieto. Karol G y J Balvin Credit: J Balvin Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los internautas tampoco no pudieron contenerse a estas fotos del recuerdo y se pronunciaron con diversos comentarios. "La Bichota y el Josecito = mucho flow"; "Que hermosuraaaasss"; "Feliz cumpleaños a la mami de todo el mundo"; "Lindo detalle"; "Los bellacos son los que triunfan", y "De Medellín para el mundo", fueron algunos escritos. Por su parte, Karol G tuvo parte de su celebración de cumpleaños con mariachis y el lanzamiento de una campaña publicitaria. Recibió otras felicitaciones por parte de otros amigos y colegas en su red social.

