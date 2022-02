J Balvin tuvo que ser atendido en el hospital El cantante J Balvin fue atendido por personal médico debido a un problema de salud que ha coincidido con la preocupación por el estado de su madre, enferma de covid-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la lucha de su madre contra la COVID-19, el cantante J Balvin tuvo que ser ingresado a un centro médico debido a un delicado problema de salud. El colombiano desató la preocupación de sus seguidores tras la publicación de un vídeo que lo mostraba en una camilla de un hospital, siendo atendido por personal médico. El cantante estuvo en todo momento acompañado por su padre, a quien alabó por estar a su lado en estos momentos difíciles. "Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin J Balvin | Credit: J Balvin/Instagram Afortunadamente, luego de pasar varias horas bajo observación, el intérprete fue dado de alta y aseguró que su dolencia no era grave. "Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave. Estoy bien, aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos", dijo. El cantante y su familia atraviesan un momento difícil debido al delicado estado de salud de su madre, Alba Mery Balvin, quien fue hospitalizada el pasado jueves por complicaciones de salud tras contraer el virus. El pasado fin de semana, la matriarca fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, luego de que su situación empeorara. J Balvin hospitalized COVID J Balvin | Credit: J Balvin/Instagram Balvin recurrió a sus seguidores para pedir oraciones para la pronta recuperación de su madre. "Más oraciones y oraciones por todo los que están pasando por algo parecido", escribió en sus historias de Instagram. Hasta el momento, la madre del cantante continúa hospitalizada en condición delicada. "Daría todo por la salud de mamá", expresó el cantante en su cuenta de Twitter.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image J Balvin tuvo que ser atendido en el hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.