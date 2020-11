Close

J Balvin hace una fuerte confesión sobre su ausencia pública J Balvin abre su corazón y explica los conflictos personales que ha sufrido. Por ello, ha tenido que tratar de combatirlos en la intimidad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, J Balvin había estado desaparecido de sus redes sociales. Lo cual, había causado una serie de rumores alrededor del cantante. Ahora, es el propio intérprete de “Mi gente”, quien explica las razones de esta ausencia a nivel público. Image zoom Credit: Getty Images “Sé que he estado perdido de las redes. Como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, explicó J Balvin en un video que subió a las historias de su cuenta de Instagram. “No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo ‘¡ha la felicidad! ¡Todo está perfecto!’ Porque no; soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable; posiblemente, más que muchos de ustedes”. RELACIONADO: J Balvin revela todo sobre la depresión y ansiedad que ha sufrido Image zoom Credit: (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify) El reguetonero prometió estar más en contacto cuando estuviera de mejor ánimo y pudiera volver a compartir de manera armoniosa con los fanáticos; aunque aseguró que sería en breve. Mientras tanto, permanecerá un poco alejado hasta considerar que anímicamente se siente mejor. “Los amo mucho y ya pronto, que pase toda la tormenta, estaré ya más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo”, agregó. “Porque, realmente, actuar no estoy para eso, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin ha sido muy sincero con los episodios de depresión y ansiedad que ha sufrido en diversas ocasiones; asegura que no son producto de la fama. Además, ha mencionado que ha estado luchando con ellos desde hace tiempo y para controlarlos usa medicamentos y recibe ayuda profesional. También ha confesado que quiere apoyar a otras personas que sufren lo mismo; por ello, habla abiertamente sobre estos padecimientos. Los fanáticos deberán esperar a que el cantante se recupere; mientras tanto, lanzó el video del tema "La luz" que grabó en colaboración con Sech.

