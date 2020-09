¡J Balvin hace llorar a su novia con tremendo regalo por su 27 cumpleaños! Valentina Ferrer acudió con los ojos vendados a su fiesta y al descubrir la espectacular sorpresa del reguetonero, rompió a llorar emocionada. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No ha sido un verano nada fácil para J Balvin por culpa del coronavirus, aunque afortunadamente algo sí le va muy bien, además de los negocios, y es el amor con su novia argentina, la modelo Valentina Ferrer Gracias al clip que compartió la modelo, fuimos testigos del gigantesco detalle que el tierno colombiano tuvo con su amorcito al celebrar ella ayer sus 27 primaveras. En el video puede verse el ambiente donde celebró este día tan especial, en un lindo jardín decorado para la ocasión. Allí acudió la bella cumpleañera con los ojos vendados y de la mano de su famoso novio, para recibir una enorme sorpresa que terminó por hacerle llorar de emoción. Image zoom Instagram / Valentina Ferrer Al destapar sus ojos, la familia al completo de Valentina esperaba frente a ella y la felicísima modelo no perdió un segundo en correr hacia ella y sumergirse en un inmenso abrazo que conmovió a todos los presentes. ¡Bien por J. Balvin! “Estar lejos de casa en mi cumpleaños era difícil hasta este momento… ❤ ¡Gracias amor!”, escribió una agradecida Valentina ante un cumpleaños que jamás olvidará. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su amiga Carolina Osorio contestó en un comentario muy celebrado por la novia de J. Balvin: “Lo más hermoso de este mundo, el regalo más hermoso para ti, tu familia, es tu motor y es admirable lo unidos que son y me consta cuánta falta te hacían”, dijo entre otras palabras. Muchas celebridades quisieron felicitar también a la modelo: Becky G, Llane, Mau y Ricky, Natti Natasha, Anitta y un sinfín de famosos desfilaron por su muro para mostrar su cariño y brindarle sus mejores deseos a esta mujer que conquistó el corazón de uno de los reguetoneros más influyentes del panorama musical de los últimos tiempos.

Close Share options

Close View image ¡J Balvin hace llorar a su novia con tremendo regalo por su 27 cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.