Close

J Balvin habla como nunca de un asunto muy íntimo: "No quería vivir" El cantante colombiano se confiesa con Becky G sobre lo difícil que ha sido lidiar con sus problemas de salud mental durante la pandemia. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los expertos continúan confirmando que la pandemia han tenido una grave repercusión en la salud mental de la población y el cantante J Balvin no es la excepción. Con el corazón abierto y el deseo de ayudar a otras personas en su situación, el colombiano habló extensamente con Becky G en el último episodio de la temporada del podcast En la sala sobre su permanente lucha contra la depresión y la ansiedad que padece desde hacer alrededor de cinco años. Balvin reveló lo particularmente difícil que ha sido hacerlo durante la crisis que atraviesa el planeta. “Lloraba sin razón, no me quería despertar, no quería vivir”, confesó el cantante a la mexicoamericana. El colombiano aseguró que sus problemas de salud lo llevaron al punto de pensar en abandonar para siempre su carrera, el sueño por el que tanto luchó. “Dejé mi carrera, le dije a mi padre: ‘Dejo la música, no puedo vivir así’”, comentó. Image zoom Credit: Toma de video El intérprete ha subrayado en varias oportunidades la importancia de buscar ayuda para lidiar con la depresión y la ansiedad. “Aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro. Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad. No tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram en octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lidiar con estos padecimientos durante el confinamiento no ha sido fácil para el intérprete, que se ha alejado de redes sociales en varias ocasiones durante estos ocho meses debido a serios episodios de ansiedad. “Sé que he estado desaparecido de las redes pero como todo ser humano, he tenido mis pruebas y en este caso, pues otra vez me ha cogido la ansiedad y un poco de depresión”, expresó Balvin a sus seguidores a principios de noviembre. “No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad y [que] todo está perfecto porque no…..Soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”. Durante el programa, que se transmitirá este miércoles, Becky apoya a su colega y ofrece su punto de vista sobre estos problemas de salud, de los que advierte que son algo "real". La entrevista con el colombiano cierra con broche de oro la primer temporada del podcast, que busca ser una voz positiva dentro de la comunidad latina. “Me siento muy orgullosa de lo que logramos [en] esta temporada de En la sala”, comentó Diana Dotel, directora ejecutiva de Gema Productions y MTW Agency a People en Español. “Nuestro objetivo era crear conciencia sobre los temas importantes que afectan a nuestra comunidad latina, e hicimos precisamente eso. La respuesta de los fans ha sido muy positiva y esperamos crecer En la sala para continuar amplificando la voz latina , ¡así que mantengan atentos!".

Close Share options

Close Close Login

Close View image J Balvin habla como nunca de un asunto muy íntimo: "No quería vivir"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.