¡J Balvin se apunta gran victoria en medio del conflicto con Residente! "¡Ganamos la guerra!" Sonriente y feliz, J Balvin dejó claro en sus redes que este fin de semana ganó la batalla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El conflicto entre J Balvin y Residente viene de lejos. Desde que el primero declarara un boicot a los Grammys Latinos y el segundo comparara entonces su música con un puesto de hot dogs, la rivalidad entre estos dos protagonistas de la música actual, no ha hecho más que crecer y alcanzó su punto álgido hace unos días cuando el talentoso puertorriqueño del antiguo Calle 13 despellejó a su rival y le llamó de todo, menos bonito. El hiriente rap ha generado multitud de reacciones entre los fanáticos de ambos artistas, incluso otros cantantes han compartido su opinión al respecto. Ricardo Montener invitó a los artistas en guerra a hacer las paces tras dejar clara su opinión: la canción era un "acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", escribió desde su cuenta de Twitter. Alejandro Sanz también expresó su estupor: "Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz", expresó con su usual tono poético sin entrar en más detalles. Pero a J Balvin estos ataques le han llegado en un momento de la vida en el que las prioridades se establecen solas: sosteniendo la mano de su adorada mamá, gravemente enferma de COVID, y temiendo por la vida de su progenitora. En medio del cruce de insultos que rodea el ambiente, J Balvin celebró en redes la mejor noticia que podría haber escuchado: su mamá salía del hospital. J Balvin Credit: IG J Balvin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy por mi madre", dijo con el puño en alto. Después de agradecer a todos los que le mandaron buena vibra en estos días, reconoció que "Lo más importante nunca se puede comprar" y que "lo verdaderamente importante no tiene precio". "¡Ganamos la guerra!" gritó al entrar al cuarto de hospital de su mamá. "Estas sin son guerras de verdad, las únicas que valen la pena". Las lágrimas de su madre al ver a su hijo fueron de lo más conmovedoras. J Balvin Mensaje Credit: IG J Balvin Mama J Balvin Credit: IG J Balvin Después de mostrar la alegría de su mamá en su auto, sentada junto a él, J Balvin quiso tomarse un respiro tras estos difíciles días en los que todo pareció ir en su contra. "Gracias a todos. Ahora solo a estar con la familia. Los amo", expresó para volver a agradecer todo el apoyo mostrado por sus fans durante los momentos más difíciles. J Balvin Mensaje Credit: IG J Balvin ¡Pronta recuperación total para la mamá de J Balvin!

