J Balvin felicita a su mamá en el cumpleaños más triste de su vida En medio de su ingreso hospitalario por complicaciones de la COVID-19 que le llevó a cuidados intensivos, el cantante honró a su progenitora en el día de su nacimiento. "Querida madre, no sé cómo denominar el día de hoy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de J Balvin lleva unas semanas de dolor e incertidumbre tras el ingreso hospitalario de emergencia de la matriarca, Alba Mery. La mujer se contagió de coronavirus y la situación se complicó de tal manera que terminó en cuidados intensivos por la falta de oxígeno. Fue el propio cantante quien así lo dio a conocer a través de un testimonio de lo más emotivo en sus redes sociales. Hoy, en el día del cumpleaños de su mamá, el artista colombiano quiso honrarla como se merece, con una dedicatoria que resalta, una vez más, el gran amor y respeto que siente por su mamá, quien a día de hoy sigue luchando por su vida. "Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga. Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡Wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!", lee una parte del sentido escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que llegan en un momento crítico en el que toda la familia se mantiene unida esperando la recuperación definitiva de Alba. J Balvin pidió incluso las oraciones a su público para su progenitora. Su salud llegó a empeorar de tal manera que se generó una gran preocupación. J Balvin y su mamá Credit: J Balvin Instagram A día de hoy, aunque la situación ha ido mejorando, sigue bajo vigilancia hospitalaria y las plegarias siguen siendo necesarias. "Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: 'no le tengamos miedo al miedo" ¡Grande, madre! Como tú misma de haces llamar: el Milagro", concluyó en su felicitación el intérprete de "In da Getto". Los mejores deseos para Alba y muchísimas felicidades en tu día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image J Balvin felicita a su mamá en el cumpleaños más triste de su vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.