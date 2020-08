J Balvin estrenará documental sobre su vida The boy from Medellín en Amazon La cinta que se estrenará en el Festival de Cine de Toronto en septiembre fue dirigida el cineasta nominado al Oscar Matthew Heineman. ¡Te lo contamos todo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amazon Studios anunció este lunes la adquisición de los derechos del documental The Boy from Medellín sobre la vida y la carrera artística de J Balvin que ha dirigido el cineasta Matthew Heineman. La cinta, que se verá por primera vez en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto este próximo septiembre, ofrece una mirada íntima en los momentos más cruciales y emocionantes del artista antes de uno de los concierto más grandes de su vida. "Representar a mi país, mi ciudad y la cultura latina a nivel mundial es una búsqueda de toda la vida y estoy muy orgulloso de ser un hijo de Medellín. Me siento honrado de poder contar mi historia de esta manera hermosa y trabajar con Matthew en este proyecto, fue una experiencia increíble", dijo el intérprete de “Mi gente” a través de un comunicado. Sobre su asociación con Amazon y el cantante, Heineman dijo estar emocionado y honrado de poder contar esta historia tan personal para los seguidores de este artista de fama internacional. Luego del estreno del documental en Toronto, pasará a formar parte del catálogo de la plataforma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Si bien J Balvin es el ícono musical innegablemente talentoso detrás de algunas de las canciones más populares del mundo, la fuerza y ​​la franqueza de José al hablar sobre sus luchas con la salud mental me llevó a hacer la película. Me sentí honrado de que José nos diera un acceso extremadamente íntimo a este momento importante de su vida, y el resultado es una historia universal sobre un hombre que trata de reconocer su lugar en este mundo", agregó sobre el proyecto. Heineman es un cineasta nominado al Oscar y ganador de un Emmy. Actualmente trabaja en la producción de un documental sobre el coronavirus, además de un proyecto llamado Paradise sobre los incendios que arrasaron esa población en California en 2018, según informó en un comunicado.

