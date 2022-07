J Balvin comparte de que su hijo le dijo "papá": "Me va a explotar el corazón" No podrás creer cómo reaccionó J Balvin cuando escuchó a su pequeño Río decir "papá" por primera vez en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de junio de 2021, nació Río Osorio Ferrer, el primer hijo de J Balvin y su novia Valentina Ferrer. Si bien, el cantante está feliz con la paternidad, no gusta de exponer públicamente a su primogénito, aunque, de vez en cuando, muestra una que otra gracia realizada por el pequeño. Por ello, en esta ocasión no pudo ocultar la emoción que le ocasionó que su nene le hubiese dicho la palabra mágica: "papá". Lo cual, el reguetonero hizo público. "Mi hijo acaba de decir 'papá', mi hijo me acaba de decir 'papá'. Pero no estoy, me mandaron un video", explicó Balvin en un audiovisual que subió a una de sus historias. "Se me va a explotar el corazón ¡qué chimba!". Además, dio a conocer un video, en blanco y negro, que su pareja sentimental grabó donde se ve al pequeño gateando por una especie de sala y su madre le comenta "di papá". El nene dice "papá". En dicho clip, la modelo escribe "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ay, Dios!!!!!!!!!!!! Alguien está empezando a hablar". J Balvin y su hijo Río Credit: J Balvin Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar ante este tierno momento. "Solo los que son papas entenderán su felicidad"; "Bendiciones; es lo mas hermoso las primeras palabras"; "Hermosos de esos papás que están presentes"; "Lo mejor de la vida son los hijos"; "Se le nota la felicidad", y "Eso es hermoso", fueron algunos comentarios. El intérprete de In da Getto no pudo estar presente en este momento tan especial porque se encuentra en República Dominicana, donde ofreció un concierto con parte de su actual gira. Así que J Balvin sigue cosechando éxitos y ahora en la parte emocional con su bebé Río. ¿Pensará tener más hijos? Solo el tiempo lo dirá.

