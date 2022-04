J Balvin pospone su esperada gira por Estados Unidos, ¿qué pasó? J Balvin tenía previsto iniciar la serie de conciertos por Estados Unidos y Canadá el próximo 19 de abril. Ahora la ha pospuesto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de J Balvin se llevaron tremenda desilusión tras un anuncio del cantante en sus redes sociales. Con la mayor de las tristezas, el colombiano anunció que debía posponer su gira Jose Tour, que debía ponerse en marcha el próximo martes 19 de abril en San Antonio, TX. En una carta dirigida a sus fanáticos, el intérprete lamentó la situación y se disculpó con quienes ya tenían su boleto comprado. Explicó que debido a la situación causada por la pandemia, surgieron algunos problemas con la producción de la gira, por lo que no la podrá llevar a cabo. "Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira Jose Tour USA. Sin embargo, la covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira", relata en el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, aseguró que su equipo continúa trabajando para poder retomar el plan y ofrecer nuevas fechas de presentación lo antes posible. "Tus tickets seguirán siendo válidos", reiteró. "Me siento agradecido por todo su amor y apoyo y a la misma vez, estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta". J Balvin Louis Vuitton : Photocall - Paris Fashion Week - Menswear F/W 2022-2023 J Balvin | Credit: Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images For Louis Vuitton De acuerdo a People, el cantante se enteró de los retos que enfrentaba con la producción de su gira cuando empezó los ensayos la semana pasada y se hizo evidente que había limitaciones con parte del diseño y montaje, así como com el escenario de 360 grados, lo cual afectaría el espectáculo. Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de posponer el inicio de la gira. La gira de seis semanas por Estados Unidos y Canadá estaba supuesta a dar inicio el 19 de abril en Texas y cerrar con broche de oro el 4 de junio en Puerto Rico. Además, Balvin tenía previsto presentarse en el festival musical Viva! L.A. en California el 25 de junio. Se desconoce si ese plan sigue en pie. En enero, la cantante británica Adele enfrentó una situación similar, luego que parte de su producción para su show en Las Vegas, NV, no llegara a tiempo debido a los retrasos causados por la pandemia. Además, más de la mitad de su staff dio positivo a covid-19 en ese momento. La intérprete tuvo que cancelar su primer concierto horas antes de abrir el telón. La residencia musical que está supuesta a durar tres meses, podría dar inicio a principios de este verano. "Intentamos absolutamente todo lo que pudimos para llevarlo a cabo a tiempo y para que fuera lo suficiente bueno para ustedes", expresó la cantante entre lágrimas en un vídeo en sus redes sociales. "Pero hemos sido completamente destruidos por los retrasos de entrega y COVID. La mitad de mi staff, la mitad de mi equipo tienen COVID. Y ha sido imposible terminar el show". Balvin, por su parte, prometió dar a conocer las nuevas fechas de su espectáculo en las próximas semanas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image J Balvin pospone su esperada gira por Estados Unidos, ¿qué pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.