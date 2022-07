¿Eres tú, Ivy Queen? La cantante está irreconocible ¿Es un filtro? ¡Mira sus fotos! Los fanáticos de Ivy Queen quedaron sorprendidos al ver unas fotos que la reggaetonera puertorriqueña compartió en Instagram donde se nota un cambio en su rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante puertorriqueña Ivy Queen ha revolucionado Instagram con unas recientes fotos suyas que compartió. La intérprete de "Quiero bailar" publicó fotos en sus redes sociales donde se nota un cambio en su rostro. La camaleónica artista de 50 años tiene a sus admiradores acostumbrados a sus fantásticos cambios de look, luciendo nuevos tonos y estilos de cabello y vestuario, pero su nueva imagen causó sensación. Esta vez su rostro acaparó la atención. "Te ves cada vez más joven reina", notó un seguidor. "¡Te pareces a la muñeca Barbie! Que bellaaaaaaa", comentó una seguidora. "Tu flow no lo tiene nadie", escribió otra admiradora. Ivy Queen Credit: Instagram/@ivyqueendiva "¡Que se note el buen gusto! ¡Que llegó La Queen a la escena. Asicala, feeling cute", escribió la reggaetonera junto a fotos suyas luciendo una larga cabellera rubia y un maquillaje luminoso. ¿Se trata de un filtro de redes sociales, algún procedimiento estético o nuevo maquillaje? Hasta ahora la cantante no ha compartido sus secretos de belleza. Sus fieles seguidores la llenaron de amor y mensajes de apoyo cuando Ivy Queen compartió imágenes durante una crisis de salud que preocupó a muchos. "Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza, y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos", expresó semanas atrás. "Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Gracias a todos por procurar por mí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina recién se presentó en Guayaquil, Ecuador. A juzgar por sus publicaciones en redes sociales en los últimos días ya se siente de maravilla, y sigue conquistando escenarios.

