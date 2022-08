Ivy Queen habla de crisis de salud que preocupó a sus fans y de momentos que marcaron su vida Ivy Queen habló de su salud y recordó momentos importantes en su vida. Mira lo que reveló la reggaetonera puertorriqueña sobre su vida familiar que la puso al borde de las lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivy Queen visitó Despierta América (Univision) y habló de una crisis de salud que preocupó a sus fanáticos tras ella compartir fotos en sus redes sociales en mayo acostada en una cama. Francisca le dijo a la reggaetonera que estaba preocupada por su salud y la había llamado a saber cómo estaba al verla enferma en su post en Instagram. "Estoy bien, gracias a Dios. Dios me tiene mucho amor y mucho cariño, porque yo creo que soy su favorita. He sido siempre una mujer muy abierta con el público, con lo que estoy pasando, con lo que no estoy pasando, pero estoy bien de salud que es lo que importa", dijo, sin dar más detalles. "Lo quiso compartir y la gente llegó a sus conclusiones, pero estoy bien gracias a Dios". En el segmento ¿Te acuerdas de? Ivy Queen recordó junto a Francisca y Alan Tacher momentos que han marcado su vida. El 21 de junio del 2016 la cantante puertorriqueña perdió a su padre. "Ese es mi papá, que en paz descanse, Francisco Pesante, el hombre que me ha hecho amar la guitarra profundamente", dijo al ver una foto con su padre en el hospital. "Soy una bohemia empedernida. A mí me pueden dar cualquier tipo de música y siempre que tenga guitarra va a traer a mi papá. Yo digo que mi papá vive dentro de cada guitarra que yo escucho sonar". La cantante dice que cada vez que compone una canción quiere que su padre se sienta orgulloso de su letra y los mensajes que da. Algo que agradece es que aunque se separó de su mamá, siempre estuvo cerca de ella y sus hermanos. "El amor con mi mamá se acabó, pero a él no se le acabó el amor por los hijos. Siempre nos buscó, nos procuró", dice. "Una lección de mi padre es no perder la fe en lo que uno quiere", recuerda Ivy. "Fue limpiando zapatos que él compró su primera guitarra". Otro recuerdo que hizo que se le aguaran los ojos fue el nacimiento de su hija Naiovy el 25 de noviembre del 2013. "El amor de mi vida", dijo al ver la foto de su hija recién nacida. "Yo siento que el amor de un hijo no te cambia, si no que te transforma, y lo que ha traído mi hija en mi ha sido preocupaciones ante un mundo que vivimos hoy en día. Y tú lo único que quieres es tener salud, tener vida y momentos de presencia para estar ahí". Ivy Queen revela que convertirse en madre fue un grata sorpresa en su vida. "Mi hija llegó de momento, yo pensé que era una migraña, pero resulta que la migraña venía con dos piecitos, bracitos y con mucho amor. Nosotros no estábamos planeando tener hijos, estábamos disfrutando nuestro romance, y llegó la niña y la hemos abrazado". La Caballota dice que Naiovy es de carácter fuerte como ella y que a su hija le encanta la música. "No me molestaría si mi hija fuese mi sucesora", aseguró sobre la niña. Ivy Queen también se emocionó al hablar de su esposo Xavier Sánchez y la felicidad que vive hoy con él y la hija de ambos. "Cuando logras tener un matrimonio digno, de trabajo en equipo y un matrimonio bueno, sientes que ese es el regalo que Dios te dio y lo tratas de cuidar y de proteger", dijo. "La vida me premió de tantos sufrimientos vividos en lo romántico".

