Ivy Queen habla sobre los comentarios en su contra que ha realizado Anuel AA

Hace unos meses, Anuel AA comenzó una guerra contra Ivy Queen al lanzarle una tiradera. La cantante no se quedó callada y la guerra comenzó. La novia del puertorriqueño, Karol G, ha preferido mantenerse al margen. Tras los ataques por parte del intérprete de “Quiero beber” la reggeatonera habla la respecto.

“Eso es lo lindo. Lo lindo es que yo no he tenido que abordar el tema porque un pueblo gigante se ha avalanchado en las redes, en todos lados”, advirtió Queen al programa de radio de Enrique Santos. “Es un pueblo que sabe que existe una Queen de antes y después de las redes. Ósea que cuando me han abordado del tema, que premio más grande que sea la gente que salga a abordar el tema o en defensa que yo misma. Entonces no he tenido la necesidad de hablar de ello”.

La intérprete de “Te he querido, te he llorado” dejó claro que no conoce el trabajo de quien la ataca; aunque reconoció que ha escuchado temas de su pareja sentimental. Advirtió que se debe a que las canciones no son del estilo que ella le gusta.

“Sinceramente, no me sé ninguna canción [de Anuel AA]; de corazón. De su novia [Karol G] sí, pero de él no me sé ninguna”, advirtió. “Tengo otro tipo de gustos. Vengo de la época de Liricistas, vengo de la época de Don Omar, de Tito el Bambino, Héctor [El Father]”.

Ivy Queen prefirió cerrar el tema y dejar claro que solo se defiende de los comentarios de Anuel AA.

“A mí me gusta el contenido; siempre me va a gustar el contenido y no tengo porqué devaluar a otras personas. Pero cuando te devalúan a ti ¿Tú que haces?”, concluyó.