¡Ivy Queen furiosa con el creador de un polémico meme con su imagen! "Payaso" La reina del reguetón recibió una broma pesada a costa de su imagen y en vez de bajar la cabeza, ¡mira todo lo que dijo! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un meme llegó a manos de Ivy Queen que le sacó de sus casillas y con razón. Acompañado de una clara broma de muy mal gusto, alguien compartió el antes y el después de la famosa reguetonera, famosa por sus icónicos looks, escribiendo sobre ambas imágenes comparativas una ofensiva frase. Pero la diva no tardó en volver el meme contra su creador y lo compartió tachando el nombre del 'simpático' con una cara de payaso, mientras escribía un mensaje: "Payaso tú que me hiciste este meme". Tampoco dudó en colocarle en el mundo de los "parásitos" y le advirtió que tendría"putrefacción emocional", además de declararse orgullosa por el largo camino recorrido hasta ahora en su transformación física. Ivy Queen Credit: IG Ivy Queen SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas! Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales", le recriminó. "Tapé tu nombre porque mientras tú obtienes shares de parásitos compatibles con tu putrefacción emocional, yo posteo el mismo meme con orgullo", dijo valiente. También aseguró que "la mejor decisión de mi vida fue QUERERME, convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, clínicas de estéticas, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida, ¡puedo gritarle al mundo que este mujerón NO se dejó ni se dejará caminar por encima jamás!". "Mientras tú me llamas: Maric.... yo me autodenomino como La presión del Bloque.Así me quiero... ¡saludable, atractiva, maravillosa, próspera y feliz!", declaró. Ivy Queen Credit: Ivy Queen/Instagram "Cielaaaaa no le des a nadie el poder de arruinarte un momento que decidiste regalarte, has hecho mucho por llegar hasta aquí, tú corazón escucha todo lo que tú mente le dice. Procura abonarte apropiadamente siempre", finalizó a modo de consejo.

