"Las faltas de respeto de Molusco me tienen al tope": Ivy Queen enfurecida con el locutor La reguetonera se molestó con el comunicador boricua por considerar que compartió una foto de la cantante con la intención de burlarse a su físico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivy Queen y Molusco Ivy Queen y Molusco | Credit: Manny Hernandez/Wireimage; Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images La alegría de Ivy Queen tras saber por la revista Billboard que recibirá un premio especial en el evento Women in Music de este año, se vio empañada por la foto que el locutor radial Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, subió una foto de la cantante al hacerse eco de la noticia. La fotografía sentó mal a la intérprete de éxitos como "Yo quiero bailar" y "Dime", quien tildó al comunicador puertorriqueño de irrespetuoso tras alegar que usó esa imagen con la intención de desatar comentarios despectivos sobre su apariencia física. "Las faltas de respeto de Molusco me tienen hasta el tope. Y como uno de tus alicates no deja que se vea mi comentario debajo del post mío que hipócritamente hiciste, aquí te lo dejo un ratito marrano. Lo borraré cuando me salga de los ovarios. Estoy cansada de guardar silencio ante las faltas", expresó en su perfil de Instagram. "Quieres que se burlen de mí en tus comentarios para empañar la inmensa noticia del galardón porque yo no te he dado las gracias. Quieres burlarte, dale swipe para que te rías de verdad. Para que si quieres colocar fotos mías uses esta vintage… Que de donde yo salí, solita me resolvía. Lechón", agregó. El también comediante no se quedó callado ante los señalamientos de la cantante y recordó que no es la primera vez que ésta le "manda fuego" y que a pesar de eso su canal siempre apoya su carrera. Aseguró que él no fue quien escogió la foto, ya que tiene personas encargadas de manejar las redes y que no entiende por qué lo señalan cuando otros medios también han usado la misma imagen. "No te mando fuego porque no quiero hacerlo, no me sale de corazón, pero tengo que tomar este tiempo de las redes sociales y el programa para aclararlo. El que quiera seguir pensando que soy un cerdo, maravilloso, pero es vicioso porque no hay ningún tipo de justificación para molestarse por un post donde se engrandece la figura de la artista urbana hasta el sol de hoy que ha dado Puerto Rico", manifestó en su show de YouTube Molusco y los reyes de la punta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Las faltas de respeto de Molusco me tienen al tope": Ivy Queen enfurecida con el locutor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.