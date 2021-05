Ivy Queen manda un mensaje a quienes critican la figura de Adamari López La cantante y compatriota de la presentadora no pudo contenerse y lanzó unas palabras a quienes tanto han machacado a la presentadora. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las mujeres que más ha defendido públicamente su condición femenina y los derechos de su género. Lo ha hecho en sus canciones, en las entrevistas y donde tenga que hacerlo con el fin de que no se hiera más. En esta ocasión, Ivy Queen ha vuelto a alzar la voz contra quienes por tanto tiempo atacaron y machacaron sin compasión a Adamari López. Ahora que la co-presentadora de Hoy día ha conseguido alcanzar el bienestar físico y personal gracias a su esfuerzo y entrega, la intérprete de "Yo quiero bailar" les ha hecho llegar estas palabras. "Feliz por ella y la bofetada sin manos por todos los comentarios tan hirientes e inapropiados que recibió. Aplausos para Ada por tomar el control y florecer", escribió en los comentarios de esta radiante foto de la actriz. Las más recientes apariciones de Adamari en su programa han despertado la locura por el notable cambio físico que ha experimentado. Ha ido despacito pero sin pausa y los resultados son ya un hecho. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día La feliz mamá de Alaïa ha tenido que soportar ser el centro de todas las miradas y muchas críticas por no bajar de peso. Una presión a la que ella ha intentado no hacer demasiado caso pero que ha hecho daño a la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa, su pareja, ha salido en su defensa en más de una ocasión ante los fuertes comentarios sobre su pareja. Ahora la cosa cambia y todo son halagos y piropos ante la transformación de la artista. Un objetivo que ha conseguido a base de no rendirse y hacer caso omiso a quienes no confiaron en ella. Toda un ejemplo de que querer es poder.

