"Si vuelan las pelucas ya saben por qué": Ivonne Montero y Aleida Núñez se enfrentan delante de todos Aleida Núñez e Ivonne Montero están ahora en boca de todos luego de que tuvieran una riña en plena conferencia de prensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleida Núñez e Ivonne Montero están ahora en boca de todos, luego de que tuvieran una riña en plena conferencia de prensa. La raíz de la polémica podría ser las ronchas que despertó el pasado año el hecho de que Núñez fuera coronada como Reina del Mariachi y no su colega. Ahora las actrices coincidieron durante una conferencia de prensa por motivo de Amor de tres, la obra en que ambas participan y no tuvieron repararon en reclamarse delante de las cámaras luego de que un periodista les preguntara sobre su rivalidad. "En realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un malentendido, de un mal manejo de un evento donde había sido yo invitada. La verdad es que no hay y no tiene por qué afectar", dijo Montero. Por su parte, Núñez afirmó que todo lo que había dicho la protagonista de La loba sobre su persona luego de que le dieran el título estaba registrado. "Lo que sale en video se queda en video. Yo no había visto nada, efectivamente tú mi querido Gabo (el reportero) fuiste el que realizó esa entrevista, me la hicieron llegar por parte de la oficina y en su momento si me extrañaron los comentarios", dijo la actriz de La fea más bella. "Ahí está el autor intelectual, él sabe lo que dijiste y todo lo que pasó… independientemente yo te quiero mucho a ti Ivonne y jamás criticaría tu carrera, respeto mucho cómo te has manejado y saben perfectamente, para los que no tiene conocimiento, que el motivo por el que inició esta discusión fue porque a mí por tercera vez me coronaron Reina del Mariachi", le dijo Núñez. Ante esto Montero pidió que para la próxima "pusieran los videos para dar santo y seña de las cosas", y Núñez respondió que su conciencia estaba tranquila. "¿Cómo se niega un video? Si vuelan las pelucas ya saben porqué", advirtió. Luego de que Núñez fuera coronada a última hora como Reina del Mariachi, Montero declaró a Venga la Alegría: "Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella, así que no pasa nada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del incómodo momento en la conferencia de prensa, ambas actrices terminaron con un beso y un abrazo.

