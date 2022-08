El crimen sin resolver que marcó la vida de Ivonne Montero La violenta muerte de Fabio Melanitto, quien fue el esposo de Ivonne Montero y el padre de su hija Antonella, fue un duro golpe para la actriz mexicana, ganadora de La casa de los famosos. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero sufrió la dolorosa pérdida de Fabio Melanitto, quien fue su esposo y el padre de su hija. La actriz mexicana, quien es la ganadora de la segunda temporada del reality show La casa de los famosos de Telemundo, contó cómo la afectó el asesinato de Fabio, uno de sus grandes amores. "Yo tenía 37 años y él tenía 25 en ese entonces. Teníamos un hogar. Fue una relación de novios de un año y de matrimonio fue de seis meses, fue muy poco. Pero te puedo decir que el tiempo vivido en pareja fue increíble", contó entre lágrimas en La casa de los famosos. "Los dos teníamos muy claro la idea de ser papás". En agosto del 2018 Melanitto, nacido en Venezuela de raíces italianas, fue asesinado en la Ciudad de México. El exintegrante del grupo venezolano Uff tenía apenas 32 años cuando perdió la vida. Según reportes, un sujeto le disparó varias veces cuando Fabio estaba en la colonia Narvarte, una zona céntrica. El cantante viajaba en una motocicleta con su novio cuando una persona no identificada le disparó y luego escapó. Paramédicos corrieron a atenderlo pero lo encontraron muerto, reporta BBC. Si bien se reportó inicialmente que podría haber sido víctima de un asalto, luego se manejó la teoría de que habría sido asesinado por un hombre celoso, pareja de la chica con quien Fabio inició un romance, reportó el programa Sale el sol. Lo cierto es que su asesinato sigue siendo un enigma. Fabio se casó con Ivonne en el 2011 y dos años después, en el 2013, nació su hija Antonella. Sin embargo, cuando el cantante murió ya se había separado de Ivonne y tenía otra novia. Según contó Ivonne en La casa de los famosos, esta nueva pareja alejó a Fabio de ella y de su hija Antonella. Ivonne Montero y Fabio Melanitto Ivonne Montero y Fabio Melanitto | Credit: Mezcalent La actriz mexicana —quien ha brillado en series como ¡Anita no te rajes!, Secretos del alma y El señor de los cielos— reveló en el reality show que Fabio la abandonó estando ella embarazada de su hija y que no la ayudó cuando la niña enfrentó graves problemas de salud. "Nunca más supe de él", dijo entre lágrimas Montero, quien crió a la niña como madre soltera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivonne Montero y su hija Credit: Mezcalent Si bien estaban distanciados, la inesperada muerte de quien fue su esposo la llenó de dolor. Ivonne dijo que se mantuvo en contacto con los padres de Fabio, quienes vivían en Italia, y planea un viaje a Italia con su hija para que se conecte con su familia italiana. En De primera mano, Ivonne Montero dijo sobre la muerte de Fabio Melanitto: "Lo sueño mucho. Representó alguien muy importante en mi vida, a quien amé muchísimo". La actriz dijo que le hablaba a Fabio aún después de su muerte, pidiéndole que cuidara a su hija desde el cielo.

