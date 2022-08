Ivonne Montero se refugia en lugar paradisíaco tras ganar La casa de los famosos Tras estar 91 días encerrada en La casa de los famosos lejos de su hija, Antonella, de su familia y amigos, Ivonne Montero ha decidido tomarse un descanso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero en la playa con sus seres queridos Ivonne Montero en la playa con sus seres queridos | Credit: Ivonne Montero/IG ¡Ivonne Montero se ha regalado unas merecidas vacaciones! Tras estar 91 días en La casa de los famosos lejos de su hija, Antonella, de su familia y amigos, la actriz y cantante mexicana ha decidido tomarse un descanso rodeada de sus seres más queridos, y para esto se fue con un grupazo a una playa en México. Más de 10 personas, entre familiares y amigos, acompañaron a Montero a festejar su victoria en el show de Telemundo en la paradisíaca playa Mahahual, ubicada en el estado mexicano de Quintana Roo, uno de los más importantes destinos turísticos del país. "Aquí familia.. con mis grandes amigos festejando .. #mahahualquintanaroo feliz de compartirles mis pequeños grandes momentos que alimentan mi alma", escribió en Instagram la actriz junto a una hermosa foto de todas las personas que estuvieron junto a ella durante el fin de semana. Montero se mostró muy feliz de reencontrarse con su tierra y su cultura luego de varias semanas fuera, y se le vio haciendo sonar un caracol, lo cual para ella tiene mucho significado. "En la cultura Mexica el caracol simboliza el cuerpo físico y su sonido el cuerpo espiritual.. el caracol representa el elemento aire en la tierra, aire que con su sonido alimenta los cuerpos de manera espiritual. To vivo buscado siempre el equilibrio entre ambos", dijo. La que no pudo faltar en este hermoso viaje fue la pequeña Antonella, quien cuando este lunes ya estaban de camino de regreso a casa, agradeció a todos los que ayudaron a su mami a ganar la competencia. Ivonne Montero en la playa con sus seres queridos Ivonne Montero en la playa con sus seres queridos | Credit: Ivonne Montero/IG Luego de una ardua competencia, Montero resultó ganadora de La casa de los famosos, llevándose consigo el premio gordo de $200,000. Aunque la mexicana no dejará de disfrutar, este dinero lo ganó con el objetivo de destinarlo en una operación que necesita su hija, quien padece una cardiopatía congénita desde su nacimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ustedes ya lo saben, ahorita está pendiente una cirugía de mi nena. A finales de septiembre la van a revisar y van a decir si ya es candidata para esa necesidad que tiene", dijo en Hoy Día. No obstante, la actriz también dijo que parte del dinero se destinará a otra cirugía de Antonella, quien tiene una deformación congénita en su nariz. "Es solamente estético", dijo Montero en una sus confesiones en el show.

