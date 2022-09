Ivonne Montero responde a quienes la tachan de "víctima mentirosa" Los ataques contra Ivonne Montero tras su participación en el reality La casa de los famosos parece no tener fin. Ahora, la actriz les responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La participación de Ivonne Montero en La casa de los famosos ha resultado controversial; no solo por las agresiones de las que fue víctima por parte de la mayoría de sus compañeros, también por haber ganado y asegurar que el dinero del premio sería para su hija Antonella, quien desde su nacimiento sufre una afección en el corazón y debido estar en diversos tratamientos. Por ello, algunos de sus detractores le han lanzado fuertes críticas porque su primogénita aún no se ha sometido a la mencionada intervención quirúrgica. Ante ello, la actriz no dudó en responder directamente a sus detractores. "Y para todos aquellos que están 'muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía', es porque después de éstos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar", advirtió Montero en su cuenta de Instagram. Incluso, la protagonista de la película El Tigre de Santa Julia fue tajante y enfatizó que era una repuesta directa para todos los que la atacan. "Como 'mi Dios todopoderoso está con ella seguirá ganando todas las batallas'. Y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyó para juntos lograr el triunfo, estaremos listos para brindarle lo mejor de nosotros", agregó. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta es la única vez que me dirijo a todos los que me tachan de víctima mentirosa", expresó. "Relájate muchísimo". Los mensajes de apoyo hacia la también cantante surgieron por parte de los cibernautas. "No es necesario dar explicaciones, quien te quiera crees bien, si no haya ellos, tu eres una mujer hecha y derecha"; "Solo tú sabes lo que es mejor para tu hermosa hija"; "¡¡¡Te queremos!!! No necesitas dar explicaciones a nadie, te apoyamos incondicionalmente", y "Si no hablan de ti no tienen pantalla. Paciencia", fueron algunos comentarios. Mientras la operación de Antonella se realiza, Ivonne Montero continúa enfocada en sus proyectos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivonne Montero responde a quienes la tachan de "víctima mentirosa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.