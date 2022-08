Ivonne Montero pone en su lugar a Eduardo Rodríguez por comentarios machistas Tras los comentarios machistas que hizo Eduardo Rodríguez sobre el triunfo de Ivonne Montero en La casa de los famosos, la actriz no se queda callada y responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de proclamarse la ganadora de La casa de los famosos (Telemundo), Ivonne Montero se ha tenido que enfrentar a comentarios machistas por parte de su compañero Eduardo Rodríguez, quien asegura que si ganó el concurso se debe a que es madre soltera. Ante tal revuelo por los desafortunados comentarios, la actriz no se quedó callada y respondió a las acusaciones. Cuando la conductora Addis Tuñón le preguntó en el programa De primera mano (Imagen TV) qué pensaba sobre las declaraciones que dijo Rodríguez, la ganadora del reality de Telemundo contestó: "De quien viene. Igual Zerboni (Salvador) también expresó ese comentario. Me sorprende muchísimo porque son, dentro de la casa, son dos personas que me vieron vivir y sufrir todo lo que he vivido a costa de la cuestión de mi nena", comenzó diciendo la actriz. "De Lalo (Eduardo) me extraña muchísimo porque yo lloré muchas veces en su hombro y él lo sabe perfecto. Sabe muy bien la persona que soy, cómo he sufrido y los problemas que tengo con mi familia. Incluso, en muchas ocasiones me dijo que me admiraba", añadió. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent "Él quiso minimizar y decir que fue un invento mío. A mí se me hace de poca hombría, de una persona que no tiene valores ni respeto a su persona", sentenció la madre de Antonella. E incluso confesó que ella misma ayudó en varias ocasiones a Rodríguez a encontrar trabajo y hasta un representante. "Que ahora venga y diga esto…", sentenció la mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras darse a conocer que la ganadora era Ivonne Montero, Rodríguez fue preguntado por su opinión, a lo que contestó con unas palabras que todavía siguen causando revuelo: "Decepcionado. Siempre va haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni (Costa) o Zerboni, pero bueno, vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Ahí está la estrategia. Y victimizarse, eso le ha ayudado en la vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivonne Montero pone en su lugar a Eduardo Rodríguez por comentarios machistas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.