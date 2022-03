Ivonne Montero presume como quedó tras nuevo trasplante de senos De manera pública, Ivonne Montero reveló que se realizó un trasplante de senos para cambiar los antiguos implantes y mejorar esa zona. Ahora, presenta los resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Ivonne Montero , quien suele hablar abiertamente de su vida privada, se sinceró y explicó que se sometería a un nuevo implante de senos debido a que con la edad se deben corregir los estragos del tiempo. Incluso, reveló que se pondría una talla más. El tiempo ha pasado y ahora la actriz presume orgullosa el resultado tras la cirugía estética. Así, la también cantante dio a conocer un video, en su cuenta de Instagram, de una sesión fotografía donde muestra un pronunciado escote en el atuendo plateado que luce. Las reacciones de los seguidores se hicieron presentes de inmediato. "Eres una diosa hermosa preciosa, radiante, deslumbrante. Eres el sueño más hermoso lindo bello sueño hecho realidad", escribió para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Cautivas y hechizas con tu eterna hermosura y tu infinita belleza natural que, al mirarte, caigo rendido a tus pies ante tu gran belleza y hermosura. Hermosa dama, princesa, diosa de ensueño", mencionó uno de los internautas. Los halagos por parte de los usuarios continuaron. "Genial señora bonita. Mis respetos, toda una dama e inteligente"; "Guapísima y muy sexy"; "Hermosísima mujer"; "Preciosa, soy tu admirador número 1"; "Estás divina"; "Wow. Que belleza y maravillosa"; "Te superas diariamente; cada día luces más hermosa"; "Eres muy hermosa, linda, guapa y bella. Te quiero mucho corazón. Soy tu fan", y "¡Wooow, luces verdaderamente espectacular! ¡Bellísima Ivonne!", fueron otros comentarios. Ivonne Montero Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la telenovela La loba se ha caracterizado por ser sincera respecto a los arreglos estéticos que se ha realizado y decirlo sin tapujos a nivel público. Por lo tanto, en esta ocasión no fue la excepción. Ivonne Montero, además de cuidar de su hija Antonella, continúa trabajando en sus shows y ahora se encuentra en los ensayos de la obra musical que protagoniza titulada Amor de tres.

