Ivonne Montero pensó en ser monja y revela qué trabajo tuvo antes de ser famosa La actriz mexicana Ivonne Montero, ganadora de La casa de los famosos, revela qué trabajo tuvo antes de la fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de ser famosa, Ivonne Montero revela que pensó en ser monja. Además la actriz mexicana habló de otro trabajo que tuvo antes de la fama, no relacionado a la industria del entretenimiento. La ganadora del reality show La casa de los famosos de Telemundo habló con Yordi Rosado para su canal de YouTube. La estrella de 48 años dice que en sus inicios trabajó como vendedora en Liverpool, una tienda departamental en la Ciudad de México. Uno de sus primeros empleos, a los 18 años, fue trabajando en el departamento de zapatería y de ropa femenina de esta tienda. También trabajó en el departamento de cocina de Palacio de Hierro, otra tienda mexicana. "Yo ya quería trabajar porque mi hermana ya estaba trabajando, en Suburbia; quería tener mi dinerito, fue una súper experiencia trabajando cuatro años vendiendo zapatos. Después de zapatería me pasaron a vender ropa para dama. Fue una linda experiencia", recordó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivonne Montero Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) Montero cuenta que en aquel entonces ya empezaba a hacer comerciales para la pantalla chica, y que algunos de sus clientes en la tienda la reconocían de verla en televisión. "Veían y decían, 'Oye, ¿no eres tú la que sale en el comercial?, ¿Y por qué estás aquí vendiendo zapatos?'. Pues sí, sí soy yo", contó risueña la actriz, quien aún tiene buenas amigas que trabajan en Liverpool. La actriz de El señor de los cielos, ¡Anita no te rajes! y Ladrón que roba a ladrón dijo que en su niñez pensó en ser monja y que fue a una escuela primaria donde solo estudiaban niñas.

