Ivonne Montero Credit: (Medios y Media/Getty Images) Ivonne Montero podría ser la próxima ganadora de La casa de los famosos. La actriz mexicana es una de las concursantes favoritas de la audiencia. La temporada pasada fue la actriz y ex Miss Universo venezolana Alicia Machado la que ganó el reality show de Telemundo, llevándose un premio de $200 mil dólares. Conoce más a Montero, la guapa mamá soltera que conquista corazones. Cumpliendo un sueño Ivonne Montero Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) Ivonne Montero llegó a la final de La casa de los famosos y muchos apuestan a que será la ganadora. La actriz ha tenido una vida llena de retos. En el programa contó que no tiene una buena relación con su madre. "La relación con mi madre no existe. Es una relación difícil desde hace muchos años", confesó. "Recuerdo que mi despedida cuando me fui a vivir a Miami fue un 'no te me acerques' y me dio la espalda". Mamá estrella Ivonne Montero Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) Su hija Antonella es su mayor motivación. La niña tiene una condición del corazón y ella la llama su 'pequeña guerrera'. "Tiene una energía, no la paras. Es parlanchina, es super pilas, super inteligente, es muy chistosilla", dijo sobre la pequeña, quien peleó con la muerte y la venció. Musa de la pantalla Ivonne Montero Credit: (Juan Manuel García/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) La actriz fue parte de la serie Malverde: El Santo Patrón de Telemundo. En el reality show, dijo que quiere personajes diversos que no la encasillen en roles de villana, prostituta, o "come-hombres" y que la dejen brillar como actriz. Entregada a su arte Ivonne Montero Credit: (Hector Vivas/Jam Media/LatinContent via Getty Images) Aquí la vemos en una escena de la telenovela La loba. Ivonne Montero también ha actuado en El señor de los cielos, Por amar sin ley y ¡Anita, no te rajes!, entre otras populares series. Alma guerrera Ivonne Montero Credit: (Medios y Media/Getty Images) Ivonne contó en La casa de los famosos que cuando estaba embarazada de su hija, le dijeron que la bebé tenía una malformación en el corazón. Al contárselo al padre de su hija, él le aseguró que no la iba a dejar sola, pero hizo lo contrario. "Nunca más supe de él", dijo entre lágrimas Montero, quien crió a la niña como madre soltera. Corazón herido Ivonne Montero Credit: (Medios y Media/Getty Images) Antontella es fruto de la relación que Montero tuvo con el cantante venezolano Fabio Melanitto. Fabio fue asesinado en México en el 2018. Ivonne se casó con él en el 2011, pero el matrimonio duró muy poco. La actriz dijo que él la abandonó con su hija enferma. La niña tuvo que someterse a varias cirugías. "Es todo lo que tengo en la vida", dijo sobre su hija en el reality show. "Es mi maestra, es una niña llena de vida". Su fuerza "¡Te extraño tanto mi princesa bella! ¡Gracias por darme fuerza, juntas vamos a llegar a la final!", escribió la actriz junto a esta foto con su hija. ¡Suerte Ivonne!

