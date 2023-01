Ivonne Montero da a conocer que su hijita necesita una operación a corazón abierto Desde su nacimiento, Antonella, la primogénita de Ivonne Montero sufre una importante afección cardiaca que con los años ha ido agravando; por ello, se requiere una importante intervención quirúrgica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que Antonella, la única hija de Ivonne Montero, nació con un importante problema de salud relacionado con el corazón; por ello, desde muy pequeñita ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y ha pasado tiempo en hospitales. De hecho, cuando la actriz resultó ganadora del reality La casa de los famosos dio a conocer que el dinero del premio sería, justamente, para una operación que su primogénita necesita. Ahora, revela que la nena deberá someterse a una nueva cirugía que deberá ser a corazón abierto. "Le detectaron ciertas cositas, detalles que pueden ser indicios de que ya necesite la cirugía de corazón abierto", explicó Montero al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Es ponerle una prótesis, una válvula para poder cerrar esas valvulitas que quedaron abiertas porque ampliaron una arteria, entonces no cierra". De acuerdo con la también cantante, los médicos deben determinar cuándo será el momento adecuado para que pueda intervenirla, debido a que depende de cómo siga su afección cardiaca. "Tiene un soplo un poco fuertecito y me la mandaron llamar cuatro meses después", agregó. "Tiene tres fechas de estudios y dependiendo de esos resultados es que nos dejarán saber si ya es candidata para entrar a cirugía". Ivonne Montero y su hija Antonella Melanitto Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Ivonne Montero mantiene la esperanza de que Antonella no requiera una cirugía tan riesgosa, pero eso solo pueden determinarlo los especialistas. Mientras tanto, la niña mantiene sus actividades de manera habitual. "Esperemos que no [requiera la operación a corazón abierto]", advirtió. "Antonella la verdad es que es muy enérgica, es muy activa, hiperactiva, sus clases de karate las aguanta perfecto, creo que cansa a todo el mundo antes de que se canse ella y ya veremos".

