Hace unos días, Ivonne Montero salió de La casa de los famosos como ganadora del este reality. Ahí, tuvo que convivir con Eduardo Rodríguez, con quien mantuvo una relación hace un tiempo. Ahora, la actriz revela por primera vez cuál es tipo de trato sentimental que tuvieron. "Antonella no cumplía ni los dos años cuando él y yo empezamos a tener una especie de acercamiento íntimo. Fueron muchos años", reveló al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV).

"Yo abrí esta relación que estaba floreciendo y que él quiso minimizar, y quiso decir que era un invento mío. A mí me hace de poca hombría, de una persona que no tiene valores y no tiene respeto no a su persona. Lo he ayudado muchísimo", continuó. "Descubrí que él tenía una relación en San Luis Potosí [México] y entonces corte la relación con Eduardo, porque no éramos novios. Entendí que estaba con otra persona; lo descubrí porque él no me lo dijo. Lo bloqueo por un par; tres años y él venía a buscarme, a buscarme. Ahí mismo, en el hotel antes de entrar al confinamiento que tenía el reality, me habló y me dijo 'te paso a visitar, quiero verte, quiero llegar al cuarto'. Él estaba ahí. [No pasó] nada".

La protagonista de la película El tigre de Santa Julia claro que decidió dar el cierre definitivo a esto por las condiciones que Rodríguez le pedía para estar juntos. "Desde el año pasado, cuando terminé Malverde, él según quería empezar una relación formal conmigo, me dijo que fuéramos discretos, que no se notara que había algo entre los dos; entonces, dije 'no, mi amor. Ya acepté ciertos años de estar así, pero ya no más. Entiendo que estás libre, porque ya me lo estás diciendo, y soy una mujer muy valiosa, y tienes que aceptar que me quieres, amas y quieres estar conmigo. Si va a ser así sí, si no no'. Entonces, fue no, pero me siguió buscando", relató. "Me negué [a volver a estar juntos]".

Ivonne Montero Credit: Telemundo

Respecto al comentario de Eduardo Rodríguez quien aseguró que "actualmente, ganaban las madres solteras", por el triunfo de la actriz en dicha emisión, Ivonne Montero asegura sentirse decepcionada, pero ha decidido darle vuelta a la página."De Lalo me extraña muchísimo porque, en muchas ocasiones, lloré en su hombro. Sabe muy bien la persona que he sido y cómo he sufrido", comentó. "En muchas ocasiones me dijo 'te admiro muchísimo por la mujer que eres; la guerrera que eres por cómo te enfrentas. Te quiero mucho Ivonne, te admiro muchísimo".

Eduardo Rodríguez Credit: Instagram Eduardo Rodríguez