Ivonne Montero presume de sus curvas con un diminuto bikini en las playas de Costa Rica La actriz Ivonne Montero lució sus curvas en bikini en Costa Rica. ¡Mira las sexy fotos! By Nohelia Castro La actriz Ivonne Montero dejó atrás sus obligaciones laborales para empacar sus maletas y trasladarse a Costa Rica y disfrutar de unos días de descanso. Montero fue acompañada de su hija Antonella Melanitto, fruto de su relación con Fabio Melanitto, quien fue asesinado a balazos en agosto de 2018 en México D.F. a los 32 años. Madre e hija disfrutaron de varias actividades, entre ellas, montar a caballo. Posteriormente, Montero y su pequeña optaron por viajar a la playa. Ataviada con un diminuto traje de baño de dos piezas, la actriz de 45 años arrancó más de un suspiro al mostrar sus prominentes curvas. "¡Qué hermosa! Te ves espectacular", escribió un fan en la página de Instagram de Ivonne. "Simplemente eres un mujer espectacular. Luces cuerpazo", opinó otro. Cabe recalcar que la protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba se realizó un aumento de glúteos. "Yo decidí empezar el año nuevo con nueva silueta. No importa la fecha, lo importante es tomar la decision", dijo la actriz en marzo. En entrevista con MezcalTV, Ivonne aseguró estar satisfecha con el resultado de la cirugía estética a la que se sometió para aumentar el tamaño de sus glúteos. "Ha avanzado tanto la tecnología y la ciencia, que este tipo de prótesis ya pueden ser de por vida sólo si tu cuerpo sigue recibiéndolas y aceptándolas tal cual, como debe ser; si no, se retiran y se colocarán otras", apuntó. Antes Image zoom Después Image zoom Instagram Ivonne Montero "Ya soy médico, enteradísima del tema. Se supone que esta prótesis es de un material especial que si se llega a reventar no es que el líquido se salga y se corra, es como un gel, se revienta y se abre pero ahí se queda", reveló.

