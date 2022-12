Ivonne Montero causa preocupación tras accidente en un ojo: "Un descuido fatal" La actriz mexicana y ganadora de la más reciente edición del reality La casa de los famosos, Ivonne Montero, preocupó a sus fans al compartir fotografía desde un hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero despertó preocupación entre sus amigos, colegas y seguidores este viernes al compartir una fotografía en sus redes sociales desde un hospital tras un aparente descuido que afectó su salud. En la fotografía, la actriz mexicana y ganadora de la más reciente edición del reality La casa de los famosos está con el ojo derecho cubierto con un parche y llamó a sus seguidores a que le compartan energías positivas. "Un descuido fatal familia… ¡Mándenme sus buenos deseos!", escribió la también cantante de 48 años en su cuenta de Instagram. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar quienes le enviaron mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación, incluyendo a Maribel Guardia, Alejandro Nones y Mauricio Mancera. "Que te recuperes pronto amiga querida"; "Dios te acompañe"; "espero te mejores pronto"; "abrazote mi Ivonne"; "Dios contigo"; "te mando un abrazo enorme", son algunos de los mensajes que se leen en el mensaje, que acumula miles de comentarios. La protagonista de telenovela La loba no ofreció detalles sobre qué exactamente fue lo que le pasó. Sin embargo, se especula que tuvo un incidente con durante una sesión fotográfica porque usó la etiqueta #shooting para acompañar la publicación; otra seguidora dijo que Montero se había quedado dormida con las lentillas y esto le provocó una irritación en los ojos. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada. Comentarios a Ivonne Montero Credit: Instagram / Ivonne Montero

