Ivonne Montero decepcionada de haber conocido a Laura Bozzo: "Es miseria humana" Ivonne Montero tuvo más de un desencuentro con Laura Bozzo mientras estuvieron en el show La casa de los famosos de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero y Laura Bozzo Ivonne Montero y Laura Bozzo | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Mezcalent Si bien Ivonne Montero está saboreando su triunfo como ganadora de La casa de los famosos, aún se está desintoxicando de todas las experiencias que tuvo durante 91 días conviviendo con personas muy distintas. ¡Y una de las más amargas vivencias que se lleva, según dijo, fue precisamente con Laura Bozzo". La actriz mexicana tuvo más de un desencuentro con la abogada peruana mientras estuvieron en el show de Telemundo, tanto así que Montero se ha mostrado un poco decepcionada de haberla conocido. "Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera, y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, es miseria humana porque es una persona muy agresiva, es muy hiriente, no mide sus palabras, es muy cambiante", valoró la mexicana en una entrevista con el programa De primera mano. Ivonne Montero Credit: Telemundo También contó que, a pesar de que le perdonó más de un mal trato, Bozzo no dejó de ofenderla y difamarla en la competencia. "Yo todas las veces le recibía sus disculpas porque así soy yo también, se las disculpo. Me volvía a hablar y yo le volvía a hablar, me pedía que la maquillara y yo con gusto la maquillaba y al momento que podía, se me iba a la yugular nuevamente muy hiriente", dijo. "Entendí cómo era su modus operandi. Para mí resultó ser una de las más estrategas justamente porque sabía que le funcionaba esto de atacar, hablar pestes de cada uno de nosotros frente a las cámaras, al público, tratando de dominar al público... que al público no lo puedes manipular porque es el que te ama o te odia", sostuvo. Al parecer, una de las cosas que más le chocó a Montero fueron las riñas entre mujeres en el show de Telemundo. Laura Bozzo Credit: Telemundo "Aquí había una lucha de mujeres a mujeres. Bien dicen por ahí que no hay más enemiga de una mujer que otra mujer y yo sentía eso, sentía que había coraje, que había rabia hacia mi persona", expresó. "El tema de mujeres es un tema que también he vivido a lo largo de mi vida y también por eso controlo y no pierdo cordura. Tengo una gran responsabilidad como imagen pública como persona de trascender, dejar huella positiva y no digan ¡qué miseria de alma!", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los pleitos más grandes entre Bozzo y Montero tuvo lugar cuando la peruana habló mal de la mamá de la mexicana. "No señora, con mi mamá no te metas ¡con mi mamá no te metes! ¿Cuál es el problema que tienes conmigo?", le dijo Montero muy enfurecida.

