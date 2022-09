Ivonne Montero comparte con su hija en redes y habla de su estado de salud La hija de Ivonne Montero compartió con ella en un live en redes con sus seguidores, después de los cuestionamientos sobre su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero se ha tomado un tiempo otra vez para dedicarle a sus seguidores, esos que la siguieron y apoyaron en su aventura en La casa de los famosos. ¡Y la que no podía faltar en la transmisión de Instagram era la pequeña Antonella, quien no se despega de su mami luego de más de dos meses separadas. Entre otras cosas, Montero contó que había llevado a su niña al médico, y que estaba en perfectas condiciones. "Afortunadamente esta muy bien en peso, en estatura, es una niña grandota, tiene 9 años y usa ropa de 12", dijo. Por estos días la actriz mexicana ha tenido que lidiar con muchos cuestionamientos de aquellos que se están preguntando por qué Antonella no ha entrado al salón de operaciones, si supuestamente el premio gordo de $200,000 sería destinado a su operación. En una publicación de Instagram, la actriz mostró las pruebas que validan que ha estado llevando al médico a su niña para comenzar a atender sus problemas de salud. "Y para todos aquellos que están "muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía", es porque después de estos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar", dijo a los preocupados por el tema. "Y como "MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA.. SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS.." y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyó para JUNTOS lograr el triunfo, estaremos listos para brindarle lo mejor de nosotros", añadió. Montero advirtió que esta era la única vez que se dirigía a aclarar a todos los que la tachan de "víctima mentirosa". Ivonne Montero Credit: Instagram Ivonne Montero Ante esta publicación la actriz recibió muchos comentarios de apoyo: "Solo tú sabes lo que es mejor para tu hermosa hija 💜", "No es necesario dar explicaciones, quien te quiera creer bien, si no haya ell@s", "No necesitas dar explicaciones a nadie, te apoyamos incondicionalmente hermosa !!", "Bendiciones son unas guerreras admirables ❤️", "Estamos contigo siempre como lo estuvimos en la casa todos los que te queremos", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Montero ganó el reality show, dedicó unas hermosas palabras a su hija, quien padece una cardiopatía congénita desde su nacimiento. "Gracias hija mía, lo logramos mi reina hermosa", le dijo.

