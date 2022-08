Ivonne Montero busca reconciliarse con su madre: "Es algo que quiero solucionar porque los necesito" La ganadora de La casa de los famosos 2 lleva muchos años sin tener relación con su madre. "Me siento sola", aseveró en una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de 90 días aislada del mundo exterior, Ivonne Montero ha ido retomando poco a poco su vida cotidiana, esa que dejó atrás al encerrarse a principios de mayo junto a otras 16 celebridades en La casa de los famosos 2. Una vida que, como la de muchos, está lejos de ser perfecta. Como reconoció en su día en el exitoso reality show de Telemundo, la actriz mexicana lleva años sin tener relación con su madre. Una situación muy dolorosa para ella que le ha impedido celebrar su triunfo con sus seres queridos y que espera poder arreglar pronto. "En todo este tiempo [dentro de La casa de los famosos] por supuesto vienen cantidad de reflexiones acerca de uno, de su vida y es algo que quiero solucionar porque los necesito, porque son mis papás, porque yo me siento sola y es con quienes yo puedo contar", aseveró Ivonne este miércoles en una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Vaya Vaya TV La protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba reconoció que hasta el momento "no ha sucedido" esa reconciliación ya que apenas lleva 2 días fuera. "Mi papá superbien con él, pero con mi mami es como difícil ahí la situación", admitió. "Sé que aman a Antonella, Antonella la pasa increíble con ellos. Ellos con ella. Lo voy a arreglar". ¿POR QUÉ IVONNE LLEVA AÑOS SIN TENER RELACIÓN CON SU MADRE? La ganadora de La casa de los famosos 2 aseveró que va a tratar de no seguir hablando públicamente del tema "por respeto" a su familia y porque "no quiero que se tergiverse como en algún momento también se tergiversó dentro de la casa diciendo que yo estaba hablando mal de mi mamá y a los padres se les respeta. Sí, claro, yo los respeto sobremanera, pero estoy contando mi historia de vida como cualquier otra persona la puede contar y en ningún momento yo he calificado a mi mamá ni la he cuestionado en lo absoluto. La respeto. Al contrario". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien supera el millón de seguidores en Instagram, señaló que ahora "entiendo y comprendo muchas cosas, pero sí necesito arreglar eso y poder cerrar el tema".

