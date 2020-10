Ivanka Trump muy preocupada por la salud de su padre, asegura Ivana Trump La exmujer del presidente aseguró que Ivanka y sus hermanos están viviendo momentos difíciles y de mucha preocupación, después de que su padre cayera enfermo por culpa del coronavirus. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La exesposa de Donald Trump, Ivana Trump, concedió unas declaraciones exclusivas a nuestra hermana anglosajona People en las que confiesa estar estresada y asustada ante el estado de salud del presidente, quien cayó presa de la COVID-19 y también habló de cómo se sienten al respecto sus hijos en común, Ivanka, Eric y Donald. Image zoom “Son unos momentos muy difíciles y de mucho estrés”, aseguró en una entrevista hoy sábado la exmujer de Donald Trump. “He hablado con todos mis hijos y están obviamente preocupados”. Image zoom Gallery Books La primera esposa del presidente de Estados Unidos, aseguró que todavía está en shock ante la noticia porque a su parecer “es una persona muy limpia y sana”, aunque hizo incapié en el tema de la alimentación: “Siempre es cuidadoso y se lava las manos, pero la comida es su talón de Aquiles. Un Big Mac es su mayor debilidad”. Según aseguró The Associated Press, la situación del presidente de los Estados Unidos fue muy preocupante el día de ayer y las próximas 48 horas serán determinantes en el desarrollo de su cuadro clínico. Image zoom 2020 Newscom/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Dr. Conley confirmó hoy a los reporteros que esperaban noticias del estado de salud del líder republicano, que las pruebas habían salido muy bien en cuanto a colesterol y presión arterial, aunque su condición le pone en un lugar de alto riesgo: “Tiene 74 años, es hombre y tiene cierto sobrepeso. Afuera de eso, está muy sano”, dijo a la prensa que esperaba afuera del hospital Walter Reed, donde se encuentra ingresado. Ivana Trump dijo estar al corriente de la salud del padre de sus hijos por boca de ellos, pero no compartirá más información porque no tiene todos los detalles. “Sólo espero que lo supere y recupere la salud. Pero, ¿quién sabe? No sé nada de este virus y nadie sabe nada y nadie sabe cómo curarlo…”, sentenció. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

