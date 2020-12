Close

¿Ivanka Trump le compra una propiedad millonaria a Julio Iglesias en Miami? ¡Los detalles! ¿Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner se mudan a Miami? Page Six reporta que la pareja le compró una propiedad a Julio Iglesias valorada en $30 millones de dólares. ¡Los detalles! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner pagaron más de $30 millones por una lujosa propiedad en Miami que antes pertenecía al cantante español Julio Iglesias, reporta en exclusiva Page Six. El nuevo hogar de la hija del presidente Donald Trump está ubicado en la exclusiva isla Indian Creek, conocida como un oasis de multimillonarios. La isla privada cuenta con un alto sistema de seguridad, con su propio equipo de policías, y tiene mansiones de ensueño. La pareja al parecer tiene planes de vivir en Florida después de que la familia Trump abandone la Casa Blanca en enero. Sin duda el ambiente en este paraíso tropical es muy diferente al de Washington, D.C. Según reportes, Ivanka y Jared han visto varias propiedades en Miami y Palm Beach. Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage; Samir Hussein/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Page Six reporta que la pareja compró el lote 4 que antes era propiedad de Julio Iglesias y que tienen planes de construir ahí una mansión con vista al mar. La venta sería final el 17 de diciembre, informa esta publicación. La propiedad tiene 1.84 acres, con 200 pies de vista al mar y se puso a la venta por la jugosa cantidad de $31.8 millones. Los impuestos anuales de la propiedad son de $472,764. Entre los famosos que han vivido en Indian Creek figuran el intérprete de "Hey", la supermodelo Adriana Lima y el antiguo entrenador del equipo de fútbol americano Miami Dolphins Don Shula, entre otros. Image zoom Credit: (Drew Angerer/Getty Images) Esta isla queda a solo una hora de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump y su esposa Melania Trump en Florida. También vivirían cerca de Joshua, el hermano menor de Jared, quien este año compró un hogar de $22 millones junto a su esposa, la supermodelo Karlie Kloss, en Miami. Una fuente aseguró a Page Six que Jared e Ivanka también mantendrán su hogar en Nueva York. Image zoom Credit: (Mark Wilson/Getty Images) Jared, Ivanka y sus tres hijos han estado viviendo en Washington, D.C. en los últimos años, pero al parecer tienen planes de comenzar una nueva vida en Florida el próximo año. La Casa Blanca no ha comentado aún sobre estos reportes.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Ivanka Trump le compra una propiedad millonaria a Julio Iglesias en Miami? ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.