Ivanka Trump se despide de su madre Ivana Trump en un mensaje conmovedor Con el "corazón roto", la hija de la famosa empresaria y exmujer de Donald Trump, fallecida a los 73 años, le dio el último adiós a su madre con estas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El anuncio de la muerte inesperada de Ivana Trump en su casa de Nueva York ha conmocionado a todos, pero especialmente a sus seres queridos. De las primeras en reaccionar a su muerte en las redes sociales ha sido su hija, Ivanka Trump, quien a través de un mensaje conmovedor, se despidió a su madre, fallecida a los 73 años este jueves. Junto a una imagen de madre e hija cuando ella era pequeña, la también empresaria definió a su progenitora y le dedicó unas palabras cargadas de amor que emocionaron a sus seguidores. Ivanka Trump y Ivana Trump Credit: Jemal Countess/Getty Images "Con el corazón roto tras la muerte de mi madre. Fue brillante, encantadora, apasionada y muy divertida. Fue ejemplo de fuerza, tenacidad y determinación en cada acción. Vivió la vida al máximo sin desperdiciar nunca una oportunidad para reír y bailar. La echaré mucho de menos y mantendré viva en nuestros corazones", escribió. Ivana utilizó sus historias de Instagram para publicar varias instantáneas, tanto juntas como en retratos de ella sola y desbordando belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su otro hijo, Erik Trump, también le rindió tributo a su madre en redes con una publicación muy emotiva que recoge una imagen de cuando su familia estaba unida y feliz. En ella también aparece Donald Trump. "Es con profunda tristeza que anunciamos la muerte de nuestra amada madre, Ivana Trump. Fue una mujer increíble, una gran fuerza en los negocios, atleta de altura mundial, de radiante belleza y una madre entregada, además de amiga. Fue una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos el coraje y las agallas, la compasión y la determinación. Será echada de menos inmensamente por su madre, sus tres hijos y sus 10 nietos", concluyó Eric.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivanka Trump se despide de su madre Ivana Trump en un mensaje conmovedor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.