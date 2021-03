Close

Ivanka Trump luce bikini en lujoso yate ¡Míralos! Por Nohelia Castro

Ivanka Trump en Miami a bordo de un lujoso yate, la cantante Joy publica mensaje de amor a su pareja, Emeraude Toubia celebra su cumpleaños con candente bikinazo y más fotos de los famosos.

Pura diversión

El lente del paparazzi captó a la hija del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka Trump, disfrutando de una soleada tarde en Miami a bordo de un lujoso yate.

Cuidando de su cuerpo

El actor The Rock mostrando los resultados en su cuerpo de la ventosaterapia, una forma de medicina alternativa en la que se crea una succión local en la piel con la aplicación de ventosas. "La primera vez que me hago esto. Sólo tenemos un cuerpo y tenemos que cuidar de el".

Mensaje de amor

A través de esta foto que publicó en su cuenta de Instagram, la cantante Joy festejó el cumpleaños de su pareja Diana Atri. "Mi amor precioso, celebro tu vida hoy y todos los días. Y aunque hoy hace unos años tú naciste, yo volví a nacer cuando te conocí y desde entonces sólo mejoras mi vida día con día.

Cada etapa que vivimos juntas supera a la anterior, incluso cuando se trata de cambiar pañales, porque junto a ti todo lo más normal es extraordinario.

Te amo con mi vida".

¡Feliz cumpleaños!

Para conmemorar su cumpleaños número 32, la actriz Emeraude Toubia publicó esta candente foto en traje de baño. "Oficialmente un año mayor y mucho más cool que nunca".

Recuperada

Michelle Salas, quien tuvo que ser operada tras accidente en la nieve, dio a conocer que ya está en proceso de recuperación. "Vamos despacio porque vamos lejos. Camino a la primera fisioterapia. Sentimientos encontrados todos los días".

Energía positiva

La presentadora dominicana Francisca Lachapel presumiendo de su barriguita de embarazada. "Pase lo que pase abajo, simplemente dirige tu mirada a lo alto y relaja tu corazón.

Usa la energía para ascender".

¡Guapa!

Durante su visita a México, la actriz y modelo Madalina Ghenea aprovechó para tomarse algunas fotos del recuerdo en la capital azteca.

