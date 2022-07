Se revela por fin la razón que causó la inesperada y trágica muerte de Ivana Trump Estaba sana y nada hacía presagiar su repentino fallecimiento. El estudio médico finalmente ha confirmado el motivo real que acabó con la vida de la empresaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido dos días de muchas preguntas y suposiciones, pero finalmente los médicos encargados del caso de la muerte de Ivana Trump, han dado a conocer la razón de su inesperada partida. La empresaria fue encontrada sin vida en su apartamento de Nueva York el pasado jueves y a raíz de ahí empezaron a surgir especulaciones, entre ellas la posibilidad de que alguien entrara en su casa. Dichas informaciones han sido rotundamente negadas por la policía y ahora también con las revelaciones del equipo médico que estudió el cuerpo y las contusiones de la que fuera esposa de Donald Trump. Ivana Trump Ivana Trump | Credit: (Photo by Grant Lamos IV/Getty Images) El informe revela que se trató de un accidente a causa de una aparatosa caída por las escaleras de su apartamento en el Upper East Side de Nueva York. El golpe generó un fuerte traumatismo y posterior fallecimiento. El reporte de toxicología incluye información de lo que pudo haber precedido a dicho accidente y que, sin embargo, no ha sido revelado todavía. Quien sí ha dado datos sobre la salud de Ivana en los últimos días ha sido Giuliano Zuliani, propietario del restaurante al que ella iba frecuentemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No parecía estar del todo bien. Apenas podía andar. No se comió su plató, se lo llevó a casa con ella", aseguró Zuliani a PEOPLE, confirmando que siempre fue educada. Una afirmación que contrasta con la de su amiga Nikki Haskell a Page Six, medio al que aseguró que Ivana estaba preparando sus próximas vacaciones de verano. "Se iba a for St. Tropez mañana. Iba a ser su primer viaje desde la pandemia. Tenía miedo de contraer el virus", expresó Haskell. La caída sufrida en su hogar impidió estos planes y otros muchos que la exitosa empresaria tenía a sus 73 años.

