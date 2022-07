Así dieron el último adiós a Ivana Trump su ex Donald Trump y sus hijos ¿Melania fue al funeral? Donald Trump y sus hijos dieron un emotivo último adiós a Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense. Su esposa actual, Melania Trump, ¿lo acompañó al funeral? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donald Trump y sus hijos asistieron al emotivo funeral de Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense. Ivana —quien es la madre de sus hijos mayores Ivanka, Eric y Donald Trump Jr.— murió a sus 73 años. Familiares y amigos cercanos asistieron a una celebración de su vida en la iglesia católica St. Vincent Ferrer, reporta PEOPLE. Donald Trump mantuvo una relación cercana con su primera esposa aún después de su divorcio. El expresidente estuvo acompañado en el funeral por su actual esposa, la exprimera dama Melania Trump, y el hijo de ambos, Barron. Tiffany Trump — la hija de Donald y su segunda esposa Marla Maples—también asistió al emotivo evento con su prometido Michael Boulos, mostrando su apoyo a la familia. Funeral Held For Ivana Trump In New York City Credit: John Lamparski/Getty Images La invitación a esta despedida de Ivana (obtenida por PEOPLE) muestra una foto de ella esquiando en una montaña, algo que la hacía feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Funeral Held For Ivana Trump In New York City Credit: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images Ivana era una mujer glamurosa y muy sociable, y este último tributo muestra lo amada que es. Ivana Trump murió el pasado jueves de heridas provocadas por una caída que sufrió en su hogar. PEOPLE reporta que la familia Trump pidió a los invitados de su funeral no traer flores, sino hacer una donación a Big Dog Ranch Rescue, una organización sin fines de lucro en Florida que ayuda a perros desamparados, ya que Ivana era una gran protectora de los animales. Ivana Trump Ivana Trump | Credit: Michel Dufour/WireImage Según el equipo médico que investigó su caso, la empresaria murió a causa de una aparatosa caída accidental por las escaleras de su apartamento en el Upper East Side de Nueva York. El golpe generó un fuerte traumatismo y posterior fallecimiento. Que en paz descanse.

