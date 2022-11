Ivana Knöll, la sexy influencer que desafía la censura en el mundial de Qatar Miss Croacia, Ivana Knöll parece no temer a la posibilidad de ser arrestada tras no cumplir con los estrictos reglamentos impuestos por el gobierno de Qatar durante el mundial de fútbol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la contienda futbolística que se está llevando a cabo en Qatar ha desatado diversas controversias por la serie de restricciones que han impuesto para todos los visitantes al mundial y que están relacionadas con la religión musulmana que se profesa en la nación anfitriona. Uno de ellos, es el código de vestimenta que solicita las personas usen cosas modestas. En el caso de las mujeres, tienen prohibido escotes pronunciados, vestidos o shorts cuya longitud esté por encima de la rodilla. Tampoco pueden usar pantalones rotos o rasgados, ni prendas superiores que dejen los hombros descubiertos. Se plantea, además, la utilización de shayla (velo que cubre la cabeza) en caso de visitar alguna mezquita o edificio gubernamental. Queda totalmente prohibido hacer topless y el bikini solo se permite cuando se utilice en la piscina del hotel. Se sabe que ir en contra de estas reglas podría ser castigado con cárcel para los infractores. Pese a ello, Ivana Knöll, Miss Croacia, ha decidido desafiar estos códigos y mostrarse sexy durante su visita a Qatar, tal como lo ha dejado asentado en las diferentes imágenes que da a conocer en su cuenta de Instagram. Ivana Knoll Croatia v Canada - FIFA World Cup 2022 - Group F - Khalifa International Stadium Credit: Adam Davy/PA Images via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, la reina de belleza ha estado en los estadios para apoyar a la selección croata portando pronunciados escotes, hombros descubiertos, vestidos cortos que se han destacado por utilizar los colores de la bandera de su país en cada uno de sus atuendos. Además, ha utilizado atrevidos bikinis en zonas donde no está autorizado. Ivana Knoll Croatia v Canada - FIFA World Cup 2022 - Group F - Khalifa International Stadium Credit: Adam Davy/PA Images via Getty Images Han surgido rumores de que las autoridades ya consideran el próximo arresto de la influencer ante su constante desacato. Pese a todo, Ivana Knöll no se deja intimidar y sigue mostrándose sexy a la menor oportunidad.

