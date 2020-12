Close

Las espectaculares vacaciones de Iván Sánchez en Tulum Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: IG/Iván Sánchez El actor español la están pasando de maravilla en Tulum, como demuestran las fotos que ha compartido de sus vacaciones en la localidad mexicana. ¡Mira cómo se está divirtiendo! Empezar galería De vacaciones El actor Iván Sánchez está disfrutando del calor y el color del Caribe en Tulum. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Muy refrescante Image zoom Credit: IG/Iván Sánchez Para combatir las altas temperaturas, el español disfrutó de un coco frío. 2 de 8 Applications Ver Todo Al aire libre Sánchez se tomó esta sexy foto con solo una toallita. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio De turista Image zoom Credit: IG/Iván Sánchez El galán aprovechó para hacer algunas compras. 4 de 8 Applications Ver Todo Un recuerdo Image zoom Credit: IG/Iván Sánchez El español se compró este azulejo con unas palmeras y con las palabras "el mar". 5 de 8 Applications Ver Todo Todo un modelo El bañador, el gorro y la camisa abierta, un look de vacaciones completo. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángulo diferente Image zoom Credit: IG/Iván Sánchez Con instalaciones como estas, ¿quién no se relaja? 7 de 8 Applications Ver Todo En la arena Image zoom Credit: IG/Iván Sánchez En una escapada a la playa, el actor sacó su espíritu artístico con esta imagen. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Las espectaculares vacaciones de Iván Sánchez en Tulum

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.