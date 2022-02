¡Iván Sánchez está enamorado! Esta es la sexy modelo y finalista a Miss Universo que le conquistó El actor español anunció a los cuatro vientos que su corazón está más que contento con una imagen que dice más que mil palabras. "Te amo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los actores más apuestos y queridos del marco televisivo. Hacía tiempo que Iván Sánchez paseaba feliz su soltería para alegría de sus fans, pero con motivo del día de los enamorados, el actor reveló el notición del momento: ¡su corazón está ocupado! Ahora la pregunta del millón es, ¿y de quién? Pues él mismo lo desveló sin pelos en la lengua y con todo el orgullo del mundo. De nuevo el actor español cayó rendido a los encantos de una preciosa actriz que, además, tiene historia en esto de las pasarelas. ¡Y no de cualquiera, sino la de Miss Universo! La afortunada en cuestión se llama Irene Esser, la reconocida actriz venezolana que quedó como finalista en el concurso de belleza del 2012. Desde entonces su carrera fue en ascenso y no ha parado de hacer trabajos televisivos. Entre otros la afamada serie Bolívar. La parejita presumió su amor en una paradisíaca playa y con un "Te amo" por parte de ella que llenó las redes de corazones. Con estas fotos, Iván cuelga el título de soltero de oro para volver a estar en pareja. Aunque ambos han sido muy discretos al respecto y procuran no ocupar sus redes con demasiado contenido romántico, sí quisieron confirmar de esta manera su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irene es una de las mujeres más bellas del mundo tal y como confirmó el reconocido certamen de belleza. A sus 30 años, la también ganadora del título de Miss Venezuela, cuenta con una carrera imparable tanto como modelo como intérprete con películas como El baile o Caballero águila. Desde la separación de Iván y la también actriz Ana Brenda, a quien el público tenía una cariño muy especial después de casi tres años de relación, no se le había visto así de feliz y entusiasmado con una pareja. De ahí que las comparaciones sean inevitables. Ambas son bellas, imágenes de marcas relevantes, actrices y, en el caso de Irene, una maniquí reconocida internacionalmente. Su relación ya viene de atrás pero ha sido este mes de febrero cuando por primera vez Iván lo confirmaba con estas románticas instantáneas playeras. Solo queda decir eso de... ¡felicidades!

