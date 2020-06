¿Itatí Cantoral tuvo COVID-19? El hermano de Itatí Cantoral da a conocer esta información sobre la actriz ¿qué le sucedió? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un momento de angustia vivió Itatí Cantoral cuando los análisis que se realizó para saber si era portadora del COVID-19 dieron positivo; de inmediato, la actriz comenzó a tomar las medidas pertinentes ante el resultado que ponía en riesgo el estado de su salud de su familia también. “Cuando Itatí [Cantoral] salió con el falso positivo, imagínate como nos pusimos en toda la familia”, explicó José Cantoral hermano de la actriz al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Pobre de Itatí, tuvo que empezar a separar todo en su casa”. RELACIONADO: ¿Itatí Cantoral no quiere a Eduardo Cantoral en una telenovela? Image zoom Itatí Cantoral Instagram Itatí Cantoral Sin embargo, para fortuna de la protagonista de la serie Silvia, frente a ti todo se trató de un error, debido a que una segunda prueba demostró que se encontraba en perfecto estado de salud y no había contraído el coronavirus. “A los tres días, cuando le hicieron la otra prueba, se dieron cuenta que era negativo [el resultado]”, agregó. “Que realmente ella no estaba contagiada”. Image zoom Itatí Cantoral Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Cantoral, quien sí contrajo el virus, explicó que fue uno de sus sobrinos quien era portador y lo transmitió no solo a él, sino a su esposa e hijos. Afortunadamente, todos se han recuperado aunque el compositor aún tiene problemas con el sentido del olfato. “Mi sobrino mayor, Roberto, hijo mayor de mi hermano Roberto vino a visitarnos. Nosotros llevábamos 90 y tantos días de cuarentena, no habíamos salido a ningún lado. Era 10 de junio, un día antes de mi cumpleaños. Y ellos habían llevado su cuarentena y me dijo mi sobrino que quería venir con su esposa a celebrar mi cumpleaños”, explicó. “Mi sobrino fue el que me contagió”.

Close Share options

Close View image ¿Itatí Cantoral tuvo COVID-19?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.