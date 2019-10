Itatí Cantoral sufrió acoso durante una telenovela: "Me pedía que me desnudara" La actriz mexicana Itatí Cantoral reconoció haber tenido que dejar una telenovela en plenas grabaciones debido al acoso que sufrió por parte de un hombre. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con cerca de tres décadas de carrera artística a sus espaldas, Itatí Cantoral hizo una sincera confesión recientemente en México durante la conferencia de prensa de su nueva obra de teatro, Testosterona. La inolvidable protagonista de exitosos melodramas que le han dado la vuelta al mundo como La viuda de blanco y Hasta que el dinero nos separe reconoció públicamente haber sufrido acoso por parte de un hombre hace años durante las grabaciones de una telenovela. Sin dar nombres ni más detalles sobre lo ocurrido, la intérprete de 44 años contó que esta delicada situación que vivió la orilló dejar el proyecto en plenas grabaciones. “Yo tuve que dejar una telenovela por uno, ya firmado el contrato, grabando y todo […]”, explicó la que fuera villana del exitoso melodrama de Televisa María la del barrio al diario El Universal. Image zoom Itatí Cantoral. Medios y Media/Getty Images “Hasta que llegó un momento en que dije ‘si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de todos mis compañeros me voy’ porque pedía que me desnudara”, detalló Itatí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, reveló que le pidieron que ‘guardara silencio’ por lo que nunca llegó a hablar públicamente sobre lo sucedido. “Me pidieron que guardara silencio y cortaron el proyecto”, detalló Itatí. Cantoral reconoció que ha sido la propia vida la que le ha enseñado a poner límites ‘y eso puede causarle a la gente incomodidad’, se sinceró. “Pero si quieres sobrevivir como profesionista en este mundo tienes que tener la fuerza para hacerlo, eso no quiere decir que odie a los hombres”, aseguró. Advertisement EDIT POST

