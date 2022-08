Itatí Cantoral da a conocer problema de salud que padece

Desde hace algunas semanas, Itatí Cantoral está realizando funciones de la obra de teatro Sola en la oscuridad; sin embargo, sufrió un esguince en el pie que le ha ocasionado problemas de salud. "Pensé que no era una lesión mayor, tomé el vuelo, vine a México, hice mis funciones, no me dolía", explicó a los medios de comunicación.

"Me gusta mucho el ejercicio; me puse a correr y a los 40 minutos de terminar hago mi función, terminando la segunda función ya tenia súper hinchado el tobillo, dije 'esto ya no está bien' porque ya llevaba como diez días", continuó. "Entonces, la misma fisioterapeuta me dijo 've con un ortopedista, que te haga un examen', era domingo y entonces el lunes fui al ortopedista, me hice unos exámenes y tengo roto el 85 por ciento del ligamento".

La actriz confiesa que estaba preocupada que su lesión le evitará acompañar a Silvia Pinal, a quien interpretó en su bioserie televisiva, en el homenaje que le realizarían en México. Me dijeron que debía habérmelo cuidado desde un principio. Cuando me enyesaron me dijeron que no podía recargarlo para nada y me dieron unas muletas que son un complicadas, pensé que eran más fácil", mencionó.

Itati Cantoral Credit: Mezcalent

"Pensé que no iba a poder ni siquiera estar con Silvia [Pinal en su homenaje] porque no nada más es el yeso, me dijeron que no podía pisar para que se reconstruyera otra vez", agregó. "Entonces, hice todas las indicaciones de los médicos y, justamente, hoy en la mañana me quitaron la bota. Y le hablé para confirmar [mi asistencia]".