Itatí Cantoral revela colaboración profesional con Thalía La amistad que Itatí Cantoral y Thalía mantienen desde que trabajaron juntas continúa hasta la fecha; ahora quieren volver a trabajar juntas y ya tienen el proyecto que puede hacer realidad este sueño. Es bien sabido que Itatí Cantoral y Thalía tienen una relación muy cercana; incluso, son comadres porque la cantante fue madrina de bautizo de María Itatí, la hija menor de la actriz. Las famosas entablaron una buena amistad cuando trabajaron juntas en la telenovela María la del barrio. De hecho, hace poco estuvieron reunidas y mostraron imágenes de su encuentro; además, bromearon con una de las icónicas escenas de dicho melodrama. Ahora, la intérprete de La Güera en el filme Locas por el cambio revela las dos han iniciado conversacionales para realizar un proyecto juntas. "Ahí estamos cocinando [algo]; esperando que se haga", mencionó Cantoral a los medios de comunicación. "[Se trata de una] película". De hecho, Tommy Mottola está al tanto de este proyecto todavía en ciernes, del cual, la miembro del jurado del reality El retador no quiere dar mayores detalles. "Sería muy padre; estamos hablando, su marido está entusiasmado y [Thalía] también. Obviamente, tiene muchísimos proyectos, ojalá y se pueda. No sé, la quiero mucho", confesó. "No podemos decir absolutamente nada, pero trabajemos juntas. Estamos todavía en unas lindas pláticas", continuó. "Amaría trabajar con Thalía, es una estrella que admiro mucho, es una cantante, compositora, un talento que admiro mucho. La quiero desde hace muchísimos años". Itati Cantoral y Thalia Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Itatí Cantoral está convencida que este proyecto al lado de Thalía sería del agrado del público, ya que continúan celebrando la mancuerna que hicieron en dicha telenovela; así que espera con ansias el momento de que estén nuevamente juntas en un trabajo artístico. "Tengo mucha buena vibra y mucha emoción. Pienso que trabajar juntas a la gente le gustaría mucho y ojalá se nos haga", concluyó.

