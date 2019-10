Itatí Cantoral responde tajante a los insultos recibidos por parte de Frida Sofía La actriz mexicana ha sorprendido con su respuesta a los ataques de Frida Sofía a la que llama "maldita lisiada" en tono humorístico. Éste es el término que usó como villana en la serie María la del Barrio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de su potente gira teatral con Testosterona, Itatí Cantoral se mostró feliz de la vida con la acogida de la obra. Inevitablemente la actriz también es noticia por las palabras, no precisamente bonitas, que Frida Sofía le dedicó hace unos días donde entre otros ‘piropos’ incluyó el de ‘pinche vieja’. ¿Cómo se lo tomó Itatí? Pues la artista de 44 años quiso pronunciarse al respecto y lo hizo frente a un buen puñado de micrófonos que deseaban saber su opinión. Con su particular sentido del humor soltó una fuerte carcajada e hizo caras como metiéndose en uno de sus personajes. Por ejemplo, el de la villana en María la del Barrio. “¡Maldita lisiada!”, gritó frente a las cámaras cuando le preguntaron por Frida. Una reacción que provocó las risas de todos los allí presentes. Ya con un poco más de tranquilidad, Itatí respondió seria y con un mensaje muy directo a la hija de Alejandra Guzmán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo creo que tenemos un país libre en libertad de expresión y puedes poner en tus redes lo que tú quieras, ¿no?”, dijo relajada pero bien clara al ser preguntada por la reacción de Frida. La polémica surgía cuando la protagonista de la serie sobre Silvia Pinal hacía una divertida parodia sobre la situación de su familia en una de sus historias de Instagram. Una broma que no le hizo demasiada gracia a la cantante que no tardó en dirigirse a ella y no precisamente en los mejores términos. “Tú no me conoces ni yo a ti, sé profesional y encárgate de tu papel pinche vieja bully”, escribió en redes. “Tú sólo sabes lo que está en el libreto, la realidad es otra”. Con su particular alegría y humor, Itatí no se quedó callada y zanjó así este enfrentamiento que promete tener nuevas entregas. Advertisement EDIT POST

